Nota de plată pentru Manchester City: verdictul care pune în pericol o afacere de 700 de milioane de lire pe an

Publicat la 26.09.2026, 18:04:13

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Manchester City încasează aproape 700 de milioane de lire sterline pe an. În sezonul trecut, un sezon fără niciun trofeu, clubul a raportat venituri de 694,1 milioane de lire, adică circa 800 de milioane de euro, și o pierdere de doar 9,9 milioane. Pentru un club de fotbal, cifrele arată ca ale unei companii mature, cu motorul turat. De joi, motorul acesta are o problemă. Potrivit The Athletic și Reuters, comisia independentă care a judecat cazul a găsit City vinovată pentru 114 din cele 115 acuzații aduse de Premier League. Pedeapsa nu a fost stabilită, iar clubul pregătește apelul. Dar la Londra se discută deja altceva decât puncte și titluri: cine plătește și cât. Unde e, de fapt, problema: banii „din sponsorizări” Ca să înțelegi dosarul, trebuie să înțelegi cum funcționau regulile de fair-play financiar. Un club putea cheltui pe transferuri și salarii în funcție de cât câștiga. Banii băgați direct de proprietar, nu. Tocmai aici îl acuză liga pe City. Între 2009 și 2018, susține Premier League, clubul și-a umflat veniturile din contractele cu Etihad, compania aeriană a statului Emiratele Arabe Unite, și cu Etisalat, operatorul de telecomunicații. O parte din bani ar fi venit, de fapt, de la Abu Dhabi United Group, vehiculul prin care Sheikh Mansour a cumpărat clubul în 2008. Pe hârtie apăreau ca sponsorizare. În realitate, spune acuzarea, erau injecții de capital deghizate.

La asta se adaugă plăți neraportate către Roberto Mancini, antrenorul de atunci, făcute prin contracte de consultanță cu un club din Abu Dhabi. Plus 35 de acuzații pentru lipsă de cooperare cu anchetatorii. Diferența dintre „venit” și „bani de la acționar” poate părea contabilitate de birou. Pe teren a însemnat însă jucători pe care alții nu și-i permiteau. Iar în perioada vizată, City a câștigat trei titluri: 2012, 2014 și 2018. Factura care poate veni de la rivali Aici apare cel mai scump scenariu pentru City, și nu vine de la ligă. În iunie, o comisie a Premier League a obligat Everton să plătească 26 de milioane de lire despăgubiri, plus 9 milioane dobândă, către Burnley. Motivul: încălcarea regulilor financiare de către Everton a contribuit la retrogradarea lui Burnley în 2022. Everton a făcut apel, dar precedentul există. Pentru prima dată, un club care a pierdut din cauza unui rival care a trișat financiar poate cere bani. În cazul City, lista potențialilor reclamanți e lungă: echipe care au terminat pe locul doi în anii cu titlu, cluburi care au ratat Liga Campionilor, poate chiar echipe retrogradate. Dacă Everton a ajuns la 35 de milioane pentru un singur sezon și o singură echipă, un dosar de nouă ani are cu totul alte dimensiuni.

Ce riscă în bani, nu doar în puncte Regulamentul permite orice, de la amendă până la excludere din competiție. O retragere a titlurilor ar fi mai mult o lovitură de imagine. Impactul financiar real vine din alte locuri: Depunctarea din sezonul curent. City e acum pe primul loc, cu cinci victorii din cinci meciuri. O depunctare serioasă ar putea-o scoate din Liga Campionilor, una dintre cele mai mari surse de venit ale oricărui club de top.

City e acum pe primul loc, cu cinci victorii din cinci meciuri. O depunctare serioasă ar putea-o scoate din Liga Campionilor, una dintre cele mai mari surse de venit ale oricărui club de top. Retrogradarea , scenariul extrem. Chiar și ultima clasată din Premier League încasează peste 100 de milioane de lire pe sezon doar din drepturi TV. Un City în liga a doua ar pierde cea mai mare parte din venituri peste noapte.

, scenariul extrem. Chiar și ultima clasată din Premier League încasează peste 100 de milioane de lire pe sezon doar din drepturi TV. Un City în liga a doua ar pierde cea mai mare parte din venituri peste noapte. Sponsorii. Clubul tocmai și-a reînnoit contractele mari. Presa britanică estimează noul acord cu Etihad la aproximativ 100 de milioane de lire pe sezon, iar pe cel cu Puma la o valoare similară. Ironia e evidentă: Etihad e chiar numele din centrul acuzațiilor. De ce nu intră nimeni în panică, încă City a mai fost aici. În 2020, UEFA l-a exclus din cupele europene pentru doi ani și i-a dat o amendă de 30 de milioane de euro. Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anulat excluderea în câteva luni, iar amenda a scăzut la 10 milioane. Clubul spune și acum că are „un set cuprinzător de dovezi irefutabile” și că procesul „este încă în desfășurare”. Diferența e că de data asta regulile sunt ale Premier League, nu ale UEFA, iar comisia a respins aproape tot ce a adus apărarea. Apelul poate dura luni sau ani și poate ajunge în instanță. Pentru un proprietar cu resursele statului Abu Dhabi, avocații nu sunt o problemă de buget. Adevărata întrebare pentru piață e alta: cât valorează un club ale cărui trofee, calificări și contracte au, de joi încoace, un asterisc lângă ele. Foto: Stadionul Etihad, Manchester. Arne Müseler / Wikimedia Commons, licență CC BY-SA 3.0 Despre autor Redacția Money.ro Money.ro este publicația românească dedicată economiei personale, piețelor financiare și lumii afacerilor. Scriem despre banii tăi - cum îi câștigi, cum îi investești și cum îi protejezi - cu acuratețea unui ziar financiar și claritatea unui prieten care înțelege piețele. Fondat în 2006, Money.ro ajunge lunar la sute de mii de cititori care vor să înțeleagă ce se întâmplă cu economia României și a lumii, dincolo de jargonul tehnic.