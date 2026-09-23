Europa ridică ziduri, dar riscă să ridice și prețurile. Paradoxul industriei auto a UE

Publicat la 23.09.2026, 06:00:00

Logica Bruxellesului este simplă: banii publici europeni ar trebui să contribuie la consolidarea capacității de producție din Europa, nu să finanțeze indirect lanțuri de aprovizionare asupra cărora Uniunea nu are suficient control.

Comisia Europeană încearcă să reconstruiască o parte din capacitatea industrială pierdută de Europa și să reducă dependențele strategice față de furnizori din afara Uniunii. În martie 2026, Executivul comunitar a propus Industrial Accelerator Act, care introduce criterii „Made in EU” și/sau de emisii reduse pentru anumite scheme de achiziții publice și de sprijin public, inclusiv în industria auto și în sectorul bateriilor. Propunerea este încă în proces legislativ.

Este un scenariu calculat de Bruegel, nu o majorare de preț decisă de Uniunea Europeană și nici o estimare potrivit căreia fiecare mașină electrică s-ar scumpi automat cu această sumă. Analiza pune însă în evidență una dintre cele mai complicate dileme ale politicii industriale europene: cum poate fi protejată producția locală fără ca protecția să facă automobilele electrice mai puțin accesibile.

Europa vrea să-și apere industria auto de presiunea producătorilor chinezi, dar nota de plată a protecției riscă să ajungă la consumatori. Un policy brief al centrului de cercetare Bruegel estimează că o obligație ca celulele bateriilor pentru mașinile electrice să provină din Uniunea Europeană ar putea ridica prețul acestora de la aproximativ 50 la 85 de euro pe kWh. Pentru un automobil echipat cu o baterie de 60 kWh, diferența ar ajunge la circa 2.100 de euro, conform 2eu.brussels .

Diferența de 35 de euro pe kWh înseamnă aproximativ 2.100 de euro pentru o baterie de 60 kWh.

În scenariul analizat de Bruegel, o cerință obligatorie ca celulele bateriilor să fie produse în UE ar majora costul de la aproximativ 50 de euro la 85 de euro pe kWh.

Problema, atrage atenția Bruegel, apare atunci când condițiile de origine devin prea rigide.

Comisia susține că Industrial Accelerator Act poate genera până la 10,5 miliarde de euro de valoare adăugată suplimentară în lanțul auto european și poate contribui la crearea de zeci de mii de locuri de muncă, inclusiv în industria bateriilor.

Calculul este important mai ales pentru modelele electrice de preț redus. La un automobil care costă câteva zeci de mii de euro, 2.100 de euro reprezintă o sumă suficient de mare pentru a influența decizia de cumpărare.

Bruegel avertizează astfel că o politică industrială concepută pentru a sprijini producătorii europeni poate avea un efect nedorit asupra obiectivului de a accelera adoptarea automobilelor electrice accesibile.

Nu înseamnă că bateriile europene trebuie abandonate. Înseamnă că avantajul industrial obținut prin producția locală trebuie pus în balanță cu costul suportat de consumator.

Oțelul european ar putea adăuga și el costuri

Bateriile nu sunt singurul exemplu analizat de cercetătorii Bruegel.

O cerință privind utilizarea oțelului cu emisii reduse de carbon ar putea adăuga, în scenariul studiului, aproximativ 200 de euro la costul unui vehicul.

Autorii compară aceste posibile costuri cu economiile pe care Comisia Europeană le estimează prin simplificarea anumitor reguli pentru producători. Executivul comunitar estimează că măsurile de simplificare ar putea genera economii de aproximativ 706 milioane de euro anual pentru industria auto. Raportate la producția anuală de circa 11,4 milioane de vehicule în UE, acestea înseamnă aproximativ 61 de euro pe automobil.

Comparația nu este o factură finală pentru producători sau cumpărători, ci încearcă să arate dimensiunea diferită a unor costuri și beneficii rezultate din politicile industriale.

Industria europeană nu este într-un colaps

Bruegel nu descrie industria auto europeană ca pe un sector aflat în pragul dispariției.

Producția de autoturisme din Uniunea Europeană a scăzut cu aproximativ 19% față de 2019, însă producătorii europeni au rămas exportatori neți de vehicule electrice cu baterie și continuă să investească în capacități noi.

Riscul identificat de cercetători este unul structural: dacă producătorii europeni pierd teren în China și pe alte piețe externe, presiunea nu va afecta doar vânzările de automobile. Ea poate lovi și cercetarea, furnizorii de componente, competențele industriale și capacitatea Europei de a rămâne relevantă în tehnologiile de nouă generație.

De aici și avertismentul Bruegel că protejarea pieței europene nu poate înlocui investițiile în productivitate, energie mai ieftină, infrastructura de încărcare, competențe, reciclarea bateriilor și dezvoltarea unor automobile electrice competitive la preț.

China este problema. Dar și prețul este problema

Europa se află într-o poziție dificilă. Pe de o parte, producătorii chinezi au câștigat rapid cote de piață în segmentul automobilelor electrice și beneficiază de lanțuri de aprovizionare dezvoltate, în special în domeniul bateriilor.

Pe de altă parte, consumatorii europeni sunt sensibili la preț, iar electrificarea transportului presupune ca automobilele electrice să devină accesibile pentru un public mult mai larg.

Comisia Europeană încearcă să răspundă ambelor probleme. Pachetul pentru industria auto include flexibilități suplimentare în atingerea obiectivelor privind emisiile și stimulente pentru automobile electrice mici și accesibile produse în UE. În paralel, Battery Booster Facility mobilizează până la 1,5 miliarde de euro pentru producția europeană de celule pentru baterii.

Strategia este, așadar, una de consolidare a industriei europene, nu de retragere din competiția globală.

Bruegel: protecția trebuie să aibă termen de expirare

Autorii studiului nu propun renunțarea la instrumentele comerciale împotriva Chinei. Ei susțin însă că orice protecție ar trebui să fie temporară și legată de rezultate verificabile.

În această viziune, măsurile de sprijin ar trebui să ofere producătorilor europeni timp pentru adaptare, dar să nu transforme protecția într-o stare permanentă a pieței.

Bruegel pledează inclusiv pentru posibilitatea unor acorduri sectoriale negociate cu China, cu durată limitată și mecanisme de revizuire. Autorii atrag atenția că o eventuală limitare cantitativă a importurilor ar ridica și probleme legate de regulile Organizației Mondiale a Comerțului și ar putea crește profiturile producătorilor care primesc cote de import.

În același timp, investițiile străine în industria europeană nu ar trebui respinse automat. Potrivit analizei, criteriile relevante ar trebui să includă valoarea adăugată creată în UE, transferul de tehnologie și cunoștințe și riscurile reale de dependență.

Miza este mai mare decât o baterie

În fond, disputa nu este doar despre originea unei celule de baterie. Este despre modelul prin care Europa încearcă să-și refacă industria.

Comisia vrea să folosească puterea pieței unice și banii publici pentru a crea cerere pentru produse fabricate în Europa. Industrial Accelerator Act este construit exact pe această logică și urmărește inclusiv consolidarea lanțurilor de aprovizionare și reducerea dependențelor strategice.

Bruegel atrage însă atenția asupra celeilalte fețe a politicii: dacă producția europeană este mai scumpă, iar diferența este transferată integral în prețul automobilelor, tranziția către mobilitatea electrică poate deveni mai dificilă.

Pentru Europa, provocarea este astfel să-și protejeze industria fără să-și protejeze industria de concurență într-un mod care îi face produsele mai puțin competitive.

Iar testul final nu va fi doar câte baterii sunt produse în Europa, ci și câți europeni își vor permite să cumpere mașinile care folosesc acele baterii.