Christine Lagarde avertizează investitorii din Europa: ”Plătim boomul AI din SUA, dar riscăm să nu beneficiem de aceleași avantaje”

Publicat la 17.09.2026, 12:27:37

Europa riscă să finanțeze explozia inteligenței artificiale din Statele Unite fără să beneficieze în aceeași măsură de creșterea economică generată de această tehnologie. Avertismentul vine de la Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, care a vorbit despre decalajul tot mai mare dintre Europa și SUA în cursa pentru AI.

Într-un discurs susținut la Viena, Christine Lagarde a atras atenția că europenii investesc deja masiv în companiile americane de tehnologie. Gospodăriile din zona euro dețin acțiuni de aproximativ 440 de miliarde de euro la giganți precum Microsoft, Google, Amazon, Meta și Nvidia.

Problema este că investițiile uriașe în AI ale companiilor americane sunt finanțate și prin datorii. Acest lucru contribuie la creșterea dobânzilor pe termen lung în SUA, iar dobânzile europene tind să urmeze evoluția celor americane. „Europa va suporta o parte din costul acestui boom prin propriile costuri de împrumut”, a avertizat Lagarde.