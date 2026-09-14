Umbrela nucleară franceză se extinde peste Europa. Încă o țară se alătură inițiativei lui Macron

Publicat la 14.09.2026, 15:53:33

Aderarea Finlandei are o importanță strategică deosebită pentru Europa. Țara nordică are o frontieră de aproximativ 1.340 de kilometri cu Rusia și și-a consolidat puternic politica de apărare după invazia rusă în Ucraina.

Decizia a fost anunțată luni de Finlanda și Franța printr-o declarație comună. Cele două țări au stabilit și crearea, în lunile următoare, a unui grup de coordonare nucleară care să înceapă punerea în aplicare a cooperării.

Europa își consolidează treptat propria arhitectură de descurajare nucleară. Finlanda a decis să se alăture inițiativei președintelui francez Emmanuel Macron privind extinderea cooperării europene în domeniul descurajării nucleare, devenind a zecea țară implicată în acest demers.

Aderarea la inițiativa franceză nu înseamnă că Finlanda va găzdui arme nucleare franceze.

Totodată, Helsinki transmite că proiectul nu trebuie privit ca un înlocuitor pentru descurajarea nucleară a NATO.

Alexander Stubb a precizat explicit că Helsinki nu intenționează să staționeze armament nuclear pe teritoriul finlandez pe timp de pace.

Cooperarea propusă de Paris presupune, între altele, exerciții comune și posibilitatea unor desfășurări temporare ale unor elemente ale forțelor nucleare franceze în afara Franței. Controlul asupra acestor forțe rămâne însă la Paris.

Decizia finală privind utilizarea arsenalului nuclear francez îi aparține în continuare președintelui Franței.

Zece țări participă acum la inițiativa franceză

Emmanuel Macron a anunțat în martie o nouă abordare a doctrinei nucleare franceze, prin care a propus proiectarea descurajării franceze către aliații europeni care doresc să participe.

Inițiativa a fost susținută inițial de opt țări europene: Regatul Unit, Germania, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca.

Norvegia s-a alăturat în luna mai, iar Finlanda ridică acum numărul participanților la zece.

Franța și Regatul Unit sunt în prezent singurele puteri nucleare europene. În timp ce Londra își păstrează propriul arsenal și cooperarea nucleară strânsă cu Statele Unite, Parisul încearcă să construiască în jurul propriului arsenal o dimensiune europeană suplimentară de descurajare.

Un nou parteneriat strategic între Paris și Helsinki

Anunțul privind cooperarea nucleară vine în contextul unui nou parteneriat strategic între Franța și Finlanda, care urma să fie semnat luni la Helsinki de miniștrii de Externe ai celor două țări.

Pentru Finlanda, apropierea de Franța se înscrie într-o strategie mai largă de consolidare a apărării europene, în paralel cu apartenența la NATO.

În iunie, Parlamentul finlandez a adoptat și o legislație care a eliminat interdicția totală privind armamentul nuclear pe teritoriul țării.

Totuși, această modificare legislativă nu înseamnă că Finlanda intenționează să găzduiască arme nucleare în timp de pace, lucru subliniat explicit de președintele Stubb.

Macron încearcă să construiască o alternativă europeană

Inițiativa franceză capătă o importanță suplimentară într-un moment în care statele europene discută tot mai intens despre cât de mult se pot baza pe Statele Unite pentru securitatea continentului.

Proiectul lui Macron nu înlocuiește însă umbrela nucleară americană și nici descurajarea nucleară a NATO. El adaugă o componentă europeană bazată pe capacitatea nucleară franceză, în jurul căreia Parisul încearcă să construiască o cooperare mai strânsă cu aliații.

Aderarea Finlandei este astfel mai mult decât o nouă participare formală. Ea aduce în această arhitectură o țară aflată direct la frontiera Rusiei și arată că ideea unei cooperări europene în jurul descurajării nucleare câștigă teren în nordul și estul Europei.