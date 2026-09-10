Meseria care are o căutare tot mai mare în Europa și nu necesită studii superioare. Necesarul este de peste 100.000 de oameni

Publicat la 10.09.2026, 06:04:00

Este cel mai răspândit deficit identificat în rândul ocupațiilor analizate de EEA. Doar Grecia, Irlanda și Luxemburg indică o situație echilibrată, în timp ce Finlanda, Portugalia și Spania raportează un surplus.

Datele analizate de Agenția Europeană de Mediu arată o situație dificilă pe piața europeană a muncii. Din cele 27 de state membre, 21 raportează deficit de electricieni pentru clădiri.

Un raport al Agenției Europene de Mediu arată că tranziția către energia curată va genera sute de mii de locuri de muncă în următorii ani, iar o mare parte dintre acestea nu vor presupune neapărat studii universitare. Electricienii, instalatorii, tehnicienii și mecanicii sunt printre profesiile de care industria energetică europeană va avea nevoie cel mai mult, conform 2eu.brussels .

Europa investește masiv în energie eoliană, panouri fotovoltaice, pompe de căldură și baterii, dar se lovește de o problemă neașteptată: nu sunt suficienți oameni care să instaleze și să întrețină noile tehnologii. Una dintre cele mai căutate meserii este cea de electrician, pentru care 21 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene raportează deja un deficit de personal.

Electricienii, instalatorii, montatorii, mecanicii și tehnicienii au nevoie de calificare profesională și de competențe tehnice, însă traseul profesional este diferit de cel al unui inginer sau al unui alt specialist cu studii universitare.

Una dintre particularitățile acestei piețe este că multe dintre ocupațiile pentru care există deficit nu presupun în mod obligatoriu studii superioare.

Cu alte cuvinte, Europa are bani pentru proiecte și tehnologii, dar începe să aibă probleme cu oamenii care trebuie să le pună în funcțiune.

Cererea este alimentată inclusiv de dezvoltarea energiei regenerabile. Instalarea panourilor fotovoltaice, conectarea acestora la rețea, lucrările electrice din clădiri și infrastructura necesară noilor proiecte presupun personal calificat.

În cazul tranziției energetice, aceste meserii devin chiar mai complexe. Un electrician poate lucra la instalarea și conectarea sistemelor fotovoltaice, la infrastructura electrică a unei clădiri sau la integrarea unor noi echipamente în sistemul energetic.

Pentru instalatorii care lucrează cu pompe de căldură, de exemplu, sunt necesare competențe din mai multe domenii: instalații, electricitate, refrigerare și sisteme de încălzire.

Și instalatorii sunt la mare căutare

Electricienii nu sunt singurii muncitori calificați căutați în Europa.

În cazul instalatorilor și montatorilor de țevi, 20 de state membre raportează deficit de personal. Danemarca, Letonia și Luxemburg indică o situație echilibrată, în timp ce Finlanda, Grecia, Portugalia și Spania raportează surplus.

Lipsurile se extind și către mecanici, montatori electrici, tehnicieni în inginerie electrică, mecanici pentru utilaje, muncitori în construcții și alte ocupații tehnice.

Problema este importantă pentru că aceste profesii se află exact la baza investițiilor în infrastructura energetică. Fără ele, proiectele pentru noi capacități de producție nu pot fi finalizate și exploatate la capacitatea planificată.

Peste 500.000 de angajați în eolian și solar până în 2030

Cererea pentru personal calificat va crește pe măsură ce Europa își extinde capacitățile de producție a energiei curate.

Modelarea EEA estimează că în 2023 existau aproximativ 951.000 de persoane angajate direct în sectorul tehnologiilor energetice curate din Uniunea Europeană. Numărul este de peste două ori mai mare decât în 2010.

Energia eoliană avea aproximativ 273.500 de angajați direcți, iar sectorul solar fotovoltaic aproximativ 227.300.

Pentru 2030, scenariile analizate de EEA indică posibilitatea ca numărul angajaților direcți să depășească 500.000 atât în sectorul eolian, cât și în cel solar fotovoltaic.

Europa va avea nevoie de încă 145.000 de oameni

Dimensiunea deficitului este și mai clară atunci când sunt analizate proiectele care urmează să fie construite.

Un studiu al Direcției Generale pentru Ocuparea Forței de Muncă, citat de EEA, estimează că instalarea turbinelor eoliene și a panourilor fotovoltaice va necesita încă aproximativ 130.000–145.000 de lucrători calificați în construcții, servicii și transport până în 2030.

Este vorba despre personal suplimentar necesar pentru dezvoltarea infrastructurii, nu despre numărul total al angajaților din cele două industrii.

Meserii vechi pentru o industrie nouă

O soluție identificată de EEA este recalificarea oamenilor care lucrează deja în industriile tradiționale.

Unele competențe tehnice din industria petrolului și gazelor pot fi transferate către energia eoliană offshore. Instalatorii care lucrează cu centrale pe gaz se pot recalifica pentru instalarea pompelor de căldură, iar experiența minerilor poate fi adaptată pentru alte activități din sectorul energetic.

Raportul oferă exemplul Poloniei, unde există deja un program prin care mineri sunt pregătiți pentru a deveni tehnicieni pentru turbine eoliene.

Problema nu este doar lipsa oamenilor, ci și pregătirea lor

Europa încearcă să răspundă deficitului prin programe de formare și recalificare. Totuși, pregătirea nu ține pasul în toate sectoarele.

Datele analizate de EEA arată că numai 44% dintre lucrătorii din construcțiile asociate tehnologiilor analizate participaseră la formare în ultimele 12 luni. Procentul era de 72% în operațiuni, 68% în cercetare și dezvoltare și 58% în producție.

Tocmai construcțiile sunt însă unul dintre domeniile în care Europa are nevoie de mai mulți oameni pentru a putea instala noile tehnologii energetice.

O oportunitate pentru cei care aleg o meserie tehnică

Pentru europenii care nu urmează un traseu universitar, evoluția industriei energetice poate reprezenta o oportunitate importantă. Electricienii, instalatorii și tehnicienii sunt deja deficitari în numeroase state, iar investițiile în energia regenerabilă urmează să mărească cererea.

UE a început deja să dezvolte programe comune de formare. Solar Academy își propune să formeze sau să recalifice 100.000 de lucrători până în 2027, în timp ce Battery Academy instruise deja peste 67.000 de persoane până în martie 2024. În paralel, este pregătită o academie europeană pentru sectorul eolian.

Pentru Europa, problema devine una strategică. Tranziția energetică nu înseamnă doar panouri solare, turbine și miliarde de euro investiți în infrastructură. Înseamnă și oameni capabili să monteze, să conecteze, să opereze și să repare toate aceste echipamente.

Iar pentru cei care aleg o meserie tehnică în locul unei diplome universitare, piața europeană transmite deja un semnal foarte clar: electricienii, instalatorii și tehnicienii vor fi printre oamenii de care Europa va avea tot mai multă nevoie.