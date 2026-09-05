O colaborare ciudată între procurorii europeni și cei chinezi. La masa negocierilor pentru recuperarea banilor furați

Publicat la 05.09.2026, 17:49:20

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O colaborare care, la prima vedere, pare neobișnuită se conturează între Uniunea Europeană și China. Parchetul European (EPPO) și Procuratura Populară Supremă a Chinei au stabilit un cadru practic pentru cooperarea în anchete privind criminalitatea organizată, spălarea banilor, corupția și recuperarea activelor provenite din infracțiuni. Acordul a fost semnat la Luxemburg de procurorul-șef european Laura Kövesi și Ying Yong, procurorul-șef al autorității chineze. Cele două instituții au convenit și asupra unui plan de acțiune pentru perioada 2026–2028, destinat dezvoltării unor proceduri concrete de lucru. De ce au nevoie procurorii europeni de China Pentru o instituție precum EPPO, o investigație financiară nu se termină neapărat în momentul în care este identificat autorul unei fraude. Banii pot fi transferați prin mai multe jurisdicții, pot ajunge în companii intermediare sau pot fi transformați în active aflate în afara Uniunii Europene. De aceea, cooperarea cu autorități din state terțe poate deveni importantă în dosarele în care există o componentă internațională. China este una dintre jurisdicțiile în care pot exista informații, companii, intermediari, conturi sau active relevante pentru astfel de investigații.

Acordul dintre EPPO și Procuratura Populară Supremă nu anunță însă un dosar concret și nici nu indică o anumită anchetă care ar fi stat la baza înțelegerii. Criminalitatea organizată, printre priorități Unul dintre principalele domenii de cooperare îl reprezintă criminalitatea organizată care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. EPPO are competența de a investiga infracțiuni care prejudiciază bugetul UE, inclusiv fraude privind fondurile europene și, în anumite condiții, fraude transfrontaliere grave în materie de TVA. Într-un astfel de dosar, ancheta poate avea o dimensiune mult mai largă decât locul în care a fost comisă frauda. Companii înregistrate în state diferite, mărfuri care traversează mai multe frontiere, intermediari și transferuri financiare succesive pot face ca procurorii să aibă nevoie de informații din afara jurisdicției lor.

Spălarea banilor și urmărirea banilor Spălarea banilor este un alt domeniu menționat explicit în acord. Pentru procurori, una dintre întrebările esențiale într-o anchetă financiară este ce s-a întâmplat cu banii după comiterea infracțiunii. Fondurile pot fi transferate către alte persoane sau companii, convertite în alte active ori mutate într-o jurisdicție în care accesul autorităților europene este limitat. Cooperarea cu autoritățile chineze poate fi relevantă tocmai în astfel de situații, atunci când o investigație europeană ajunge la informații sau active aflate în China. Recuperarea activelor, o miză distinctă Acordul acordă o atenție separată recuperării activelor provenite din infracțiuni. Este o etapă importantă, pentru că identificarea persoanelor suspectate de fraudă nu înseamnă automat și recuperarea prejudiciului. Procurorii trebuie să poată localiza bunurile și fondurile, să stabilească legătura acestora cu infracțiunea și, în condițiile legislației aplicabile, să obțină măsuri care să permită recuperarea lor. Prin noul cadru de cooperare, cele două autorități urmăresc să facă mai eficient acest proces atunci când activele sau fluxurile financiare traversează cele două jurisdicții. Și corupția intră în acord Corupția este al treilea domeniu indicat explicit. Comunicatul privind acordul nu oferă însă detalii despre tipurile de cazuri vizate și nu anunță anchete concrete în care procurorii europeni și chinezi să lucreze deja împreună. Este, prin urmare, importantă diferența dintre stabilirea unui cadru de cooperare și declanșarea unei investigații comune. Documentul semnat creează mecanisme pentru colaborare, dar nu anunță un caz penal specific. Plan comun pentru 2026–2028 Pentru ca înțelegerea să nu rămână doar la nivel de principiu, EPPO și Procuratura Populară Supremă a Chinei au stabilit un plan de acțiune pentru perioada 2026–2028. Acesta urmărește dezvoltarea unor practici de cooperare între cele două autorități. Detaliile privind procedurile concrete, tipurile de informații care vor putea fi schimbate sau termenele de răspuns nu sunt prezentate în comunicarea publică referitoare la acord. În practică, eficiența acestei colaborări va depinde tocmai de aceste mecanisme și de modul în care vor fi folosite în dosarele concrete. Nu înseamnă că procurorii europeni vor ancheta în China Acordul nu extinde competențele EPPO pe teritoriul Chinei și nici nu conferă autorității chineze competențe de investigare în Uniunea Europeană. Fiecare instituție continuă să acționeze în limitele propriului cadru juridic. Cooperarea are rolul de a facilita contactele și schimbul de informații necesare atunci când o investigație depășește granițele unei singure jurisdicții. Este o distincție importantă: cele două autorități nu își transferă reciproc puterile, ci încearcă să creeze o cale de lucru atunci când anchetele ajung la persoane, companii, bani sau active aflate de cealaltă parte a frontierei. O alianță pragmatică într-un domeniu în care banii nu țin cont de geopolitică Parteneriatul vine într-un context geopolitic în care relația dintre Uniunea Europeană și China este complexă și marcată de numeroase dispute. În domeniul combaterii criminalității financiare, însă, logica este una diferită. Frauda, spălarea banilor și activele provenite din infracțiuni pot traversa frontiere indiferent de relațiile politice dintre state. Pentru procurori, accesul la informații și posibilitatea de a urmări traseul banilor pot fi mai importante decât natura politică a relației dintre jurisdicții. De aici și caracterul aparent ciudat al colaborării dintre EPPO și autoritatea supremă de urmărire penală a Chinei. Nu este anunțată o apropiere politică și nici o investigație comună spectaculoasă. Este, cel puțin deocamdată, o înțelegere pragmatică prin care două sisteme de urmărire penală încearcă să facă mai dificilă ascunderea banilor proveniți din infracțiuni. Rezultatele vor putea fi evaluate abia în următorii ani, pe măsură ce planul de acțiune 2026–2028 va fi pus în practică și vor apărea solicitări concrete de cooperare. SURSA: 2eu.brussels