Antonio Costa a ajuns în România! Președintele Consiliului European, primit de Nicușor Dan la Cotroceni

Publicat la 03.09.2026, 10:58:22

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Președintele Consiliului European, António Costa, a ajuns dimineață la București, unde a fost primit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Vizita face parte dintr-un turneu prin capitalele statelor membre ale Uniunii Europene, în cadrul căruia oficialul european discută cu liderii naționali despre cele mai importante dosare ale UE. António Costa se află pentru câteva ore în România, înainte de a-și continua deplasarea spre Sofia și Atena. Întâlnirea cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni are loc într-un moment important pentru Uniunea Europeană, care își stabilește prioritățile pentru următorii ani.

Ce discută Antonio Costa cu liderii europeni În cadrul turneului european, președintele Consiliului European vrea să afle direct de la liderii statelor membre care sunt principalele lor preocupări și priorități. Printre temele aflate pe agenda discuțiilor se numără securitatea și apărarea Europei, competitivitatea economică, extinderea Uniunii Europene și sprijinul pentru Ucraina. Unul dintre cele mai importante subiecte este însă viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Este vorba despre viitorul cadru financiar multianual al UE, care va stabili modul în care vor fi distribuite fondurile europene și care vor fi principalele domenii finanțate în următorii ani. După București, Antonio Costa merge la Sofia și Atena Vizita din România este doar una dintre opririle din turneul european al lui António Costa.

După București, acesta va merge la Sofia, unde se va întâlni cu președintele Bulgariei, Rumen Radev. Ulterior, oficialul european va ajunge la Atena, unde are programată o întâlnire cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis. Turneul prin capitalele europene se va desfășura până pe 17 septembrie. António Costa își propune să discute cu liderii statelor membre despre direcția pe care Uniunea Europeană trebuie să o urmeze în perioada următoare. România, importantă pentru securitatea Europei Pentru România, unul dintre cele mai importante subiecte este securitatea la Marea Neagră și consolidarea flancului estic al NATO și al Uniunii Europene.În cadrul unei vizite anterioare, António Costa și Nicușor Dan au discutat despre strategia UE la Marea Neagră, războiul hibrid, solidaritatea europeană și mecanismul SAFE. Pe agenda discuțiilor s-a aflat și extinderea Uniunii Europene, România susținând în mod special parcursul european al Republicii Moldova. Importanța strategică a României a fost subliniată și de António Costa. Oficialul european a transmis că securitatea europenilor depinde în mare măsură de securitatea frontierei estice a Uniunii și a descris România drept un pilon-cheie al securității europene. Întâlnirea de la Cotroceni vine într-o perioadă în care Uniunea Europeană trebuie să ia decizii importante privind apărarea, competitivitatea, sprijinul pentru Ucraina și viitorul său buget.