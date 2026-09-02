Ursula von der Leyen: UE va intensifica presiunea asupra Rusiei după incidentul de la Leipzig. „Fiecare lacună pe care Rusia o exploatează trebuie să o eliminăm”

Publicat la 02.09.2026, 16:52:38

„Atacul de la Leipzig se înscrie într-un model mai larg de incidente din ce în ce mai periculoase”, a declarat Ursula von der Leyen, referindu-se la „incursiuni repetate în spațiul nostru aerian, drone care paralizează aeroporturile noastre și interferențe cu infrastructura noastră critică”.

Președinta Comisiei Europene a spus că incidentul de la Leipzig trebuie privit în contextul unei intensificări a activităților ostile.

Declarațiile vin după tentativa de atac cu dronă de la Aeroportul Leipzig/Halle din Germania, incident pentru care Berlinul a acuzat Moscova. Von der Leyen a descris atacul drept parte a unui model mai larg de acțiuni pe care Rusia le-ar desfășura împotriva statelor europene, de la incursiuni în spațiul aerian până la atacuri asupra infrastructurii critice.

Uniunea Europeană își va intensifica presiunea asupra Rusiei și pregătește noi măsuri împotriva atacurilor hibride atribuite Moscovei, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o întrevedere cu secretarul general al NATO , Mark Rutte.

Von der Leyen a avertizat că statele europene trebuie să se adapteze unei situații de securitate pe care o consideră mult mai periculoasă decât în trecut.

Afirmația privind implicarea unor agenți ruși reflectă poziția exprimată de oficialii europeni în urma acuzațiilor formulate de Berlin.

„A fost un atac în care s-au folosit echipamente de nivel militar, desfășurat de agenți ruși pe teritoriul Uniunii Europene. Nu vom tolera acest lucru. Suntem pe deplin solidari cu Germania”, a spus von der Leyen.

Potrivit șefei Comisiei Europene, dacă tentativa de atac de la aeroport ar fi reușit, consecințele ar fi putut fi grave.

„Europenii se confruntă cu cruda realitate că aceasta este noua normalitate. Trebuie să ne mobilizăm, iar asta înseamnă să fim pregătiți să răspundem mai rapid și mai eficient la imprudența Rusiei”, a declarat președinta CE.

Ea a transmis că Uniunea Europeană va sprijini orice stat membru care este vizat de astfel de acțiuni și a formulat una dintre cele mai ferme concluzii ale întâlnirii cu Mark Rutte:

„Fiecare lacună pe care Rusia o exploatează trebuie să o eliminăm.”

Mesajul indică o preocupare crescută la Bruxelles pentru vulnerabilitățile infrastructurii europene, în condițiile în care atacurile hibride pot combina operațiuni cu drone, sabotaj, atacuri asupra infrastructurii și alte forme de presiune.

UE pregătește noi sancțiuni

Ursula von der Leyen a anunțat că presiunea economică asupra Rusiei va continua și poate fi extinsă.

„Europa și NATO nu se vor limita doar la menținerea presiunii asupra Rusiei, ci o vor intensifica”, a spus ea.

Președinta Comisiei Europene a susținut că sancțiunile existente au afectat economia rusă, dar a apreciat că mai sunt măsuri care pot fi luate.

„Putem recurge la mai multe sancțiuni și le putem pregăti pentru a le impune imediat ce sunt atribuite astfel de acte periculoase, care pun viața în pericol”, a declarat von der Leyen.

Declarația sugerează că Bruxelles-ul urmărește să aibă instrumentele pregătite pentru a reacționa rapid în cazul în care responsabilitatea pentru astfel de incidente este stabilită.

Sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate

În același timp, von der Leyen a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina și cooperarea strânsă cu NATO în domeniul apărării.

„Vom continua să sprijinim Ucraina”, a spus președinta Comisiei Europene, adăugând că UE lucrează împreună cu NATO pentru a-și mobiliza efortul de apărare mai rapid decât se anticipase inițial.

Ea a respins ideea că amenințările rusești ar putea determina statele europene să își reducă sprijinul pentru Kiev.

„Dacă intenția a fost să ne facă să ne gândim de două ori înainte de a sprijini Ucraina, vă pot spune că acest lucru nu a făcut decât să-mi întărească hotărârea. Intimidarea nu va da roade”, a avertizat von der Leyen.

Mark Rutte: „Rusia a devenit din ce în ce mai nesăbuită”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că este de acord cu poziția exprimată de Ursula von der Leyen și a insistat asupra unității Alianței.

Rutte a avertizat că Rusia „a devenit din ce în ce mai nesăbuită” și a indicat creșterea numărului de incidente care implică drone și rachete în apropierea spațiului aerian al aliaților de pe flancul estic.

„Am observat un număr tot mai mare de drone și rachete care ne invadează spațiul aerian de-a lungul flancului nostru estic, ceea ce generează un risc crescut”, a spus secretarul general al NATO.

El a inclus în aceeași categorie și alte incidente pe care NATO le consideră activități ostile, precum incendii provocate în fabrici care produc echipamente de apărare pentru Ucraina și atacul hibrid de la Leipzig.

NATO: „Pericolul pe care îl reprezintă Rusia este evident”

Rutte a susținut că NATO lucrează permanent pentru protejarea statelor membre și a avertizat Moscova să nu încerce să exploateze eventuale diviziuni între aliați.

„Pericolul pe care îl reprezintă Rusia este evident”, a declarat el, adăugând că NATO „lucrează non-stop pentru a asigura siguranța popoarelor noastre”.

Secretarul general al Alianței a respins și ideea că amenințările hibride ar putea afecta sprijinul occidental pentru Ucraina.

„Dacă Rusia crede că vom fi divizați de aceste amenințări sau că vom fi descurajați să sprijinim Ucraina, se înșală. Unitatea noastră este de neclintit”, a spus Rutte.

Întâlnirea dintre Ursula von der Leyen și Mark Rutte s-a încheiat fără întrebări din partea presei. Mesajul transmis de cei doi oficiali a fost însă unul clar: UE și NATO consideră că amenințările hibride provenite din Rusia se intensifică și pregătesc un răspuns bazat pe consolidarea apărării, eliminarea vulnerabilităților și, dacă responsabilitatea este stabilită, noi sancțiuni împotriva Moscovei.