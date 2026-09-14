România, în topul UE al oamenilor care nu-și permit un automobil. Țara surpriză care ocupă primul loc

Publicat la 14.09.2026, 13:30:00

Când vezi câte mașini circulă pe șoselele României, ai putea avea impresia că aproape fiecare familie are cel puțin un autoturism. Datele europene spun însă o poveste ceva mai complicată.

În 2025, procentul a ajuns la 8,1%, față de 5,5% la nivelul Uniunii Europene. Surpriza clasamentului este Finlanda, care ocupă primul loc, înaintea Ungariei și Bulgariei.

Automobilul, simbol al libertății și al mobilității, rămâne un lux pentru milioane de europeni. România se află în partea de sus a clasamentului UE privind populația care spune că nu își permite financiar un autoturism pentru uz personal.

Prima poziție nu este ocupată de Bulgaria, România sau o altă țară est-europeană. Este Finlanda, culmea, una dintre cele mai bogate țări ale Europei. În 2025, 11,3% dintre finlandezi au declarat că nu își permit financiar un automobil. Valoarea este de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene, de 5,5%. Pe locul următor se află Ungaria, cu 10,4%, iar Bulgaria vine cu 10%. În clasamentul menționat, urmează Slovacia, cu 8,5%, Danemarca, cu 8,3%, și România, cu 8,1%. Astfel, România ajunge pe locul 6 în UE după acest indicator.

Finlanda, țara în care mașina este cel mai greu de „plătit”

În 2025, 8,1% dintre români trăiau în gospodării care nu își permiteau financiar să aibă o mașină pentru uz personal. România ajunge astfel în zona superioară a clasamentului european, peste media UE de 5,5%.

Unul din 12 români este în această situație

8,1% poate părea doar o cifră într-un tabel Eurostat. Transformată în limbaj simplu, înseamnă aproape un român din 12. Pentru aceste persoane, problema nu este alegerea între o mașină nouă și una second-hand, între un SUV și o compactă sau între benzină și electrică. Pur și simplu nu își permit financiar un autoturism. Iar costul unei mașini nu înseamnă doar prețul de cumpărare. La buget se adaugă asigurarea, combustibilul, întreținerea, reparațiile, taxele și toate celelalte cheltuieli care vin după momentul în care cheia ajunge în contact. România nu mai este nici pe departe în situația de acum un deceniu. În 2015, procentul era de 35,5%.Cu alte cuvinte, mai mult de o treime din populație trăia atunci în gospodării care nu își permiteau financiar un autoturism.În 2024, procentul coborâse la 15,6%.În 2025 a ajuns la 8,1%.

În zece ani, indicatorul s-a redus cu peste 27 de puncte procentuale.România rămâne însă peste media europeană.

Finlanda bate România la „sărăcia auto”

Clasamentul produce și o situație care poate părea paradoxală. România este una dintre țările UE cu venituri și niveluri de trai mai scăzute, dar nu ocupă primul loc la acest indicator.

Finlanda este pe primul loc, cu 11,3%.Pentru că indicatorul Eurostat nu este un clasament simplu al celor mai sărace țări.El măsoară câte persoane spun că nu își permit financiar un automobil pentru uz personal. Prin urmare, rezultatul poate fi influențat și de structura gospodăriilor, nevoia de automobil, alternativele de transport și modul în care oamenii își evaluează situația financiară.

Cine își permite cel mai ușor o mașină?

La polul opus se află Cipru, cu doar 1,6% dintre locuitori în această situație. Urmează Slovenia, cu 1,7%, și Croația, cu 2,6%. La nivelul UE, media este de 5,5%. România se află astfel cu 2,6 puncte procentuale peste media europeană. Însă dacă un român nu are automobil, nu înseamnă automat că intră în această statistică. Un om poate să nu aibă mașină pentru că locuiește în București și folosește transportul public, pentru că preferă bicicleta, pentru că lucrează de acasă sau pur și simplu pentru că nu consideră că are nevoie de autoturism. Eurostat măsoară lipsa posibilității financiare de a-și permite o mașină, nu simpla absență a unei mașini în gospodărie.

De la 35,5% la 8,1%. România a schimbat radical situația

Cifra care spune poate cel mai mult despre evoluția României este comparația cu 2015.

Atunci: 35,5% iar cum: 8,1%. Diferența arată cât de mult s-a schimbat accesul populației la automobil în ultimul deceniu. România a trecut de la situația în care mai mult de o treime dintre oameni declarau că nu își permit o mașină la una în care proporția a coborât sub 10%.

Mașina nu mai este un lux pentru majoritatea românilor, dar nici nu este accesibilă tuturor.