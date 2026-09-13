Bolojan: România are nevoie cât mai repede de un guvern cu sprijin politic și încredere

Publicat la 13.09.2026, 08:19:08

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că nu intenționează să demisioneze înainte de numirea unui nou prim-ministru și avertizează că plecarea sa sau a unor miniștri din guvernul demis ar adânci criza politică și ar bloca inclusiv activitatea curentă a administrației. Bolojan spune că își va exercita atribuțiile până când își va putea preda mandatul succesorului și susține că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu sprijin politic și încredere. „Nu voi abandona țara și, indiferent de greutățile zilnice, îmi voi îndeplini responsabilitățile asumate până când voi putea preda mandatul succesorului meu”, a transmis premierul interimar. Bolojan: Demisia ar accentua criza Premierul consideră că demisia unui prim-ministru sau a unor membri ai unui guvern deja demis nu ar rezolva blocajul politic, ci l-ar agrava.

„Demisia unui premier sau a unor miniștri dintr-un guvern demis nu ar face decât să accentueze criza și să blocheze până și activitățile guvernamentale curente. Ar fi iresponsabil”, a scris Bolojan. În opinia sa, primul pas pentru ieșirea din impas este desemnarea de către președintele României a unui premier credibil. Acesta ar trebui ulterior să negocieze în Parlament susținerea necesară pentru formarea noului guvern. „Pentru a putea evita costurile, România are nevoie de un guvern de încredere, instalat cât mai repede”, a transmis premierul interimar. „Provizoratul poate continua, dar cu costuri” Bolojan avertizează că prelungirea perioadei în care guvernul funcționează cu atribuții limitate poate avea efecte directe asupra economiei.

El indică în primul rând creșterea costurilor de finanțare ale României. Chiar dacă situația financiară a guvernului s-ar îmbunătăți, susține Bolojan, instabilitatea politică poate determina creșterea dobânzilor la care statul se împrumută. „Fiecare punct procentual poate însemna miliarde anual”, a explicat premierul interimar. În același timp, lipsa unei garanții că viitorul guvern va continua măsurile de redresare poate afecta încrederea investitorilor și, în perspectivă, evaluarea ratingului de țară. „Provizoratul poate continua? Da, dar cu costuri care pot fi mai mari pentru români”, a afirmat Bolojan. Banii pentru sănătate și transporturi, pe cale să se epuizeze Premierul interimar atrage atenția și asupra situației bugetare. Potrivit acestuia, fondurile alocate unor domenii importante, între care sănătatea și transporturile, „sunt pe cale să se epuizeze”. În acest context, Bolojan spune că este necesară o rectificare bugetară, una dintre problemele care ar trebui rezolvate de viitorul executiv. „E timpul pentru decizii”, este mesajul premierului interimar, care consideră că România nu își mai permite prelungirea blocajului politic fără costuri. Bolojan propune un guvern de tehnocrați În ceea ce privește soluția politică, Bolojan a reluat ideea unui guvern „neutru”, format din tehnocrați. Premierul interimar susține că ar trebui să fie vorba despre „un autentic guvern de tehnocrați, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD”. Un astfel de executiv ar avea, în viziunea sa, trei obiective principale: realizarea rectificării bugetare, finalizarea procedurilor de închidere a PNRR și elaborarea bugetului pentru 2027. Bolojan spune că viitorul guvern ar trebui să păstreze în același timp linia de redresare convenită cu partenerii și finanțatorii României. Atac la PSD: „Își urmărește doar propriile interese clientelare” Mesajul premierului interimar conține și un atac direct la adresa PSD, în contextul disputei privind formarea viitorului guvern. Bolojan afirmă că refuzul PNL de a susține un executiv care să includă PSD nu reprezintă o simplă dispută politică, ci este rezultatul experienței fostei coaliții. „PSD nu are niciun respect pentru interesul real al României și își urmărește doar propriile interese clientelare”, a acuzat Bolojan. Premierul interimar susține că România a trecut printr-o perioadă dificilă, iar primele semne ale redresării au început să apară. În opinia sa, acest efort nu trebuie pierdut prin prelungirea conflictului politic. „Patru luni, cu atribuții limitate, ne-am făcut datoria față de România. Și ne-o vom face până la capăt!”, a încheiat Ilie Bolojan.