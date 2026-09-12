Google schimbă motorul de căutare în Europa. Posibil afectate hotelurile, restaurantele și companiile aeriene

Publicat la 12.09.2026, 10:42:09

Gigantul american spune că noul sistem este necesar pentru respectarea regulilor Uniunii Europene, care a taxat dus Google, dar avertizează că rezultatul ar putea fi o experiență mai slabă pentru utilizatori și mai puțin trafic pentru numeroase companii europene.Modificarea vine după conflictul tot mai dur dintre Google și Comisia Europeană în jurul Digital Markets Act (DMA), legislația prin care Bruxelles-ul încearcă să limiteze avantajele marilor platforme tehnologice și să creeze condiții mai echitabile pentru concurenți.

Google pregătește una dintre cele mai importante modificări ale motorului său de căutare de la apariția sa, iar schimbarea îi va viza direct pe utilizatorii din Europa.Cea mai mare modificare din ultimii 29 de ani poate afecta hotelurile, restaurantele și companiile aeriene

Google spune că a testat noul format pe milioane de utilizatori europeni, iar testele au indicat un nivel ridicat de nemulțumire

Una dintre cele mai vizibile modificări va apărea atunci când europenii caută informații despre hoteluri, zboruri, restaurante sau alte servicii.În loc ca Google să afișeze cât mai multe informații direct în pagina de rezultate, noul format va acorda mai multă vizibilitate unor platforme specializate de căutare și comparare, cunoscute drept VSS – vertical search services. Printre acestea se află platforme precum Bookng.com, extrem de populară. Potrivit Google, în noua structură va apărea în partea de sus un serviciu specializat, urmat de alte două servicii, însă cu mai puține informații prezentate utilizatorului. În cazul hotelurilor, zborurilor și restaurantelor vor exista în continuare ”carusele” de rezultate, însă unele dintre datele considerate utile vor fi eliminate, inclusiv prețurile în timp real. Practic, utilizatorul european ar putea fi trimis mai des către intermediari pentru a compara ofertele, în loc să primească direct în pagina Google o combinație de informații despre companie, preț, adresă și alte detalii.

În luna iulie, Comisia Europeană a amendat Google cu 460 de milioane de euro pentru încălcarea DMA prin favorizarea propriilor servicii în rezultatele Google Search. Comisia a concluzionat că Google și-a tratat mai favorabil propriile servicii în domenii precum cumpărături, hoteluri, transport și sport, oferindu-le o poziționare mai bună decât serviciilor concurente.

Regulile europene prevăd că platformele desemnate drept „gatekeepers” nu își pot favoriza propriile servicii în clasamente în detrimentul competitorilor.

Google susține că respectarea noilor reguli are însă un efect secundar important. Nick Fox, vicepreședinte senior al Google pentru Cunoaștere și Informații, a declarat că schimbările necesare pentru conformarea la DMA „degradează experiența utilizatorilor europeni”, potrivit Reuters. Argumentul companiei este că noul sistem favorizează intermediarii online în detrimentul afacerilor locale și elimină unele dintre funcțiile pe care utilizatorii s-au obișnuit să le găsească direct în Google. Google spune că a testat noul format pe milioane de utilizatori europeni, iar testele au indicat un nivel ridicat de nemulțumire. Potrivit companiei, unii utilizatori au fost nevoiți să reformuleze căutările sau să efectueze căutări suplimentare pentru a ajunge la informațiile dorite.

Schimbarea poate avea efecte directe asupra hotelurilor, restaurantelor, agențiilor de turism, companiilor aeriene și altor afaceri care depind de traficul generat de motorul de căutare.

Google susține că modificările anterioare făcute pentru conformarea la DMA au provocat deja o scădere de aproximativ 30% a traficului gratuit și direct către paginile de rezervări ale unor companii europene. Compania se așteaptă ca noul sistem să exercite o presiune suplimentară asupra acestor afaceri. Pentru un hotel independent sau un restaurant, diferența dintre a apărea direct în partea de sus a rezultatelor Google și a fi găsit abia după accesarea unei platforme intermediare poate însemna pierderea unor clienți și creșterea costurilor de promovare.

Google, lovit de UE cu 890 de milioane de euro într-o singură zi

Conflictul dintre Google și Bruxelles nu se rezumă însă la Search. În iulie, Comisia Europeană a aplicat companiei două amenzi, în valoare totală de 890 de milioane de euro.

Pe lângă sancțiunea de 460 de milioane de euro privind Google Search, compania a primit o amendă de 430 de milioane de euro pentru restricțiile impuse dezvoltatorilor de aplicații prin Google Play. Comisia a considerat că dezvoltatorii nu puteau să își informeze și să își direcționeze în mod liber utilizatorii către oferte alternative, inclusiv unele mai ieftine, disponibile în afara Google Play. Google a făcut ulterior modificări ale programului Google Play pentru ofertele externe, astfel încât dezvoltatorii să poată direcționa mai ușor utilizatorii către alte canale și să aleagă modelul de comision.



Google are deja amenzi date de UE de 10 miliarde de euro

Presiunea asupra companiei poate crește dacă Bruxelles-ul consideră că Google nu respectă în continuare obligațiile impuse de DMA. Regulamentul permite Comisiei Europene să aplice, în anumite condiții, penalități de până la 5% din cifra de afaceri mondială totală a unei companii pentru nerespectarea măsurilor impuse. În paralel, Comisia a adoptat în iulie și măsuri prin care Google trebuie să ofere acces la anumite date de căutare unor motoare de căutare eligibile și altor competitori, inclusiv servicii de inteligență artificială care oferă funcții de căutare.

Potrivit datelor citate de Reuters, sancțiunile antitrust acumulate de Google în aproape două decenii de dispute cu autoritățile europene ajung la aproximativ 10,38 miliarde de euro.

Însă, pentru prima dată, utilizatorii europeni vor vedea foarte concret efectele luptei dintre Google și Bruxelles chiar în browserul pe care îl folosesc zilnic pentru a căuta informații.