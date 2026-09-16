Protocol de securitate de urgență pentru UE. Un nou Consiliu de Securitate European, în discuție la Bruxelles

Publicat la 16.09.2026, 16:41:03

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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, în discursul privind starea Uniunii, o propunere pentru consolidarea capacității Uniunii Europene de a reacționa rapid la amenințările de securitate. Bruxelles-ul vrea instituirea unui „protocol de securitate de urgență”, prezentat drept un mecanism complementar Articolului 4 al Tratatului NATO, care ar putea fi activat de un stat membru. Potrivit lui von der Leyen, activarea protocolului ar declanșa o reuniune de coordonare între celelalte state membre, cu scopul de a stabili un răspuns comun al Uniunii Europene. Un mecanism european pentru situații de urgență Președinta Comisiei Europene susține că actualele mecanisme europene de securitate trebuie adaptate la natura amenințărilor cu care se confruntă statele membre. Pentru materializarea propunerii, von der Leyen a avansat și ideea înființării unui Consiliu de Securitate European, care ar urma să contribuie la coordonarea răspunsului statelor membre în cazul unor situații grave.

„Acest lucru este cu atât mai urgent, având în vedere natura și scala riscurilor aflate în joc”, a declarat Ursula von der Leyen. Ea a cerut, în același timp, elaborarea unei noi Strategii de Securitate Europeană. Bruxelles-ul invocă intensificarea amenințărilor Ursula von der Leyen a legat noua inițiativă de deteriorarea mediului de securitate european, în special de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de ceea ce Comisia Europeană descrie drept intensificarea amenințărilor pe teritoriul european. „Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei face ravagii, iar amenințările pe teritoriul nostru se intensifică”, a spus șefa Comisiei Europene.

În discursul său, ea a menționat și atacul cu drone de la Leipzig, din Germania, pe care l-a atribuit unor agenți ruși și l-a descris drept un atac asupra teritoriului european. „Europa nu va permite acest lucru”, a avertizat von der Leyen. „Sistemele noastre sunt concepute pentru o lume diferită” Președinta Comisiei Europene consideră că Uniunea dispune deja de instrumente de securitate și că își consolidează cooperarea cu NATO, însă arhitectura instituțională europeană nu ar fi ținut pasul cu schimbarea mediului strategic. „Dispunem deja de numeroase instrumente și ne consolidăm cooperarea cu NATO. Cu toate acestea, doctrina noastră, instituțiile noastre și procesele noastre decizionale nu au urmat evoluția noii realități”, a declarat ea. Von der Leyen a pus sub semnul întrebării și eficiența proceselor europene bazate în principal pe consens și compromis în situații care necesită reacții rapide. „Sistemele noastre sunt concepute pentru o lume diferită. Ele sunt ghidate de încercări de consens și de compromis animate de bune intenții. Merită să ne întrebăm dacă ele mai sunt adaptate scopului lor”, a afirmat președinta CE. UE caută o capacitate proprie de coordonare Propunerea nu înlocuiește mecanismele NATO, ci este prezentată de Ursula von der Leyen drept o componentă complementară. Articolul 4 al Tratatului NATO permite unui aliat să solicite consultări atunci când consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea sa sunt amenințate. În cazul mecanismului propus la nivelul UE, inițiativa ar aparține unui stat membru, iar activarea sa ar duce la reunirea celorlalte state pentru coordonarea unui răspuns comun. Ideea anunțată de von der Leyen deschide astfel o discuție mai largă despre modul în care Uniunea Europeană își poate organiza reacția într-un moment în care amenințările militare, atacurile hibride și riscurile asupra infrastructurii europene se suprapun tot mai des. Deocamdată, propunerea privind protocolul și Consiliul de Securitate European reprezintă o inițiativă politică anunțată de președinta Comisiei Europene. Materialul furnizat nu precizează forma juridică exactă, procedura de adoptare sau atribuțiile concrete ale viitoarei structuri.