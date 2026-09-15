Portul Constanța intră în topul porturilor din UE. Câte milioane de tone de mărfuri a manipulat și cine domină TOP 10

Publicat la 15.09.2026, 13:06:00

Potrivit datelor Eurostat , la mare distanță de toate celelalte porturi se află Rotterdam, care se apropie de pragul impresionant de 400 de milioane de tone. Poziția Portului Constanța arată importanța strategică a României pe harta transportului maritim european. Cele 57,6 milioane de tone de mărfuri înregistrate într-un singur an plasează Constanța înaintea unor porturi importante din Europa și în imediata apropiere a unor centre logistice cu tradiție.

Portul Constanța se menține printre cele mai importante porți comerciale ale Uniunii Europene. Cu 57,6 milioane de tone de mărfuri manipulate în 2024, portul românesc ocupă locul 10 în clasamentul european.

Dacă Portul Constanța este pe locul 10, Rotterdam domină detașat clasamentul. Portul din Țările de Jos a manipulat în 2024 nu mai puțin de 397,3 milioane de tone de mărfuri. Este un volum de aproape șapte ori mai mare decât cel înregistrat de Constanța. Rotterdam reprezintă unul dintre principalele puncte de intrare și ieșire a mărfurilor de pe continent* Pe locul al doilea se află Anvers-Bruges, din Belgia, cu 243,7 milioane de tone. Și aici diferența față de locul trei este considerabilă* Portul Hamburg, unul dintre cele mai importante centre comerciale ale Germaniei, a înregistrat 97 de milioane de tone și ocupă poziția a treia.

2. Anvers-Bruges – 243,7 milioane de tone

3. Hamburg – 97 milioane de tone

4. Algeciras – 81,5 milioane de tone

5. Amsterdam – 78,8 milioane de tone

6. HAROPA – 76,6 milioane de tone

7. Gdańsk – 71 milioane de tone

8. Marsilia – 66 milioane de tone

9. Valencia – 64,5 milioane de tone

10. Constanța – 57,6 milioane de tone

Constanța, peste Trieste și Genova

Poziția României devine și mai interesantă dacă privim clasamentul mai larg. Portul Constanța a înregistrat un volum mai mare decât cel al unor porturi italiene importante. Trieste a manipulat 53,5 milioane de tone, în timp ce Genova a ajuns la 47,4 milioane de tone. În clasamentul european mai apar portul portughez Sines, cu 44,1 milioane de tone, și Pireu, din Grecia, cu 43,7 milioane de tone. Barcelona a ajuns la 55,5 milioane de tone, ceea ce înseamnă că portul românesc se află și peste acesta în clasamentul bazat pe volumul de mărfuri manipulate.

România are un avantaj strategic la Marea Neagră

Poziționarea principalului port românesc la Marea Neagră îi oferă României acces la rute maritime care leagă Europa de alte piețe comerciale și de coridoare importante de transport. În plus, în contextul războiului din Ucraina, Constanța a devenit și mai importantă pentru fluxurile comerciale din regiune. Portul a avut un rol major în transportul mărfurilor provenite din Ucraina și în conectarea acestora cu piețele europene. Performanța portului românesc trebuie privită, astfel, și din perspectiva infrastructurii logistice care leagă Marea Neagră de restul Europei.

România, în fața unor economii maritime importante

Faptul că Portul Constanța intră în top 10 al celor mai aglomerate porturi ale UE este cu atât mai relevant cu cât clasamentul reunește porturi cu infrastructuri uriașe și cu o tradiție comercială de sute de ani. Cele 57,6 milioane de tone manipulate de Constanța o plasează într-o zonă în care diferențele dintre porturile europene devin mult mai mici decât în cazul primelor poziții.

Practic, după gigantul Rotterdam și după Anvers-Bruges, clasamentul devine mult mai echilibrat.

Turcia urcă pe locul al doilea dacă extindem clasamentul

Imaginea transportului maritim european se schimbă dacă în analiză sunt introduse și țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană și statele membre AELS. În acest caz, Turcia urcă spectaculos în clasament, cu 524,7 milioane de tone de mărfuri, apropiindu-se de volumul cumulat al porturilor din Țările de Jos. Norvegia ocupă și ea o poziție importantă, cu 212,1 milioane de tone.

FOTO: Portul din Rotterdam, cel mai mare din UE





