O țară europeană riscă să nu mai primească bani de la UE. Bruxelles-ul analizează sancțiuni

Publicat la 16.09.2026, 18:24:00

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Eurodeputații pun presiune pe Comisia Europeană să folosească mecanismul de condiționalitate bugetară împotriva Slovaciei, pe fondul acuzațiilor privind slăbirea garanțiilor anticorupție și riscurile pentru protejarea banilor europeni. Comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, a transmis că executivul european este pregătit să intervină dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația UE, fără să anunțe însă declanșarea procedurii, conform 2eu.brussels. Disputa a avut loc marți, 15 septembrie, în cadrul unei reuniuni a grupului de monitorizare a democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale din Parlamentul European, în timpul examinării raportului Comisiei privind statul de drept în 2026. Eurodeputații cer ca avertismentele să aibă și consecințe financiare Mai mulți membri ai Parlamentului European au criticat abordarea bazată pe dialog și recomandări repetate adresate autorităților slovace. În opinia acestora, deteriorarea garanțiilor anticorupție nu poate fi oprită doar prin rapoarte și schimburi de corespondență. Întrebarea adresată Comisiei a fost, în esență, când vor apărea consecințe bugetare pentru problemele semnalate în mod repetat.

Presiunea politică nu este nouă. La 20 mai, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care a solicitat din nou activarea mecanismului de condiționalitate pentru Slovacia. Rezoluția a fost aprobată cu 347 de voturi pentru, 165 împotrivă și 25 de abțineri. Eurodeputații au invocat atunci slăbirea garanțiilor anticorupție și riscurile pentru interesele financiare ale Uniunii Europene. O solicitare similară fusese formulată în aprilie, în cadrul examinării execuției bugetului UE pentru 2024. Ce spune Comisia Europeană Michael McGrath a evitat să anunțe o sancțiune sau un calendar pentru eventuale măsuri împotriva Slovaciei. Comisarul a explicat că raportul anual privind statul de drept reprezintă doar unul dintre instrumentele aflate la dispoziția Comisiei și că procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pot produce, la rândul lor, rezultate.

El a menționat inclusiv dialogul cu autoritățile slovace privind modificările aduse Constituției și compatibilitatea acestora cu dreptul Uniunii Europene. Situația Slovaciei este analizată de mai multe servicii ale Comisiei, inclusiv de Direcția Generală Buget, în perspectiva unei eventuale aplicări a regulamentului privind condiționalitatea bugetară. McGrath a reafirmat că executivul european este pregătit să utilizeze instrumentele disponibile pentru protejarea statului de drept și a intereselor financiare ale UE, cu respectarea condițiilor stabilite de legislația europeană. Nu a precizat însă ce criterii ar mai trebui îndeplinite și nici când ar putea fi luată o decizie. Parchetul European a sesizat Comisia Presiunea asupra Slovaciei vine și din partea Parchetului European (EPPO). La 1 iunie, instituția a sesizat Comisia Europeană în cadrul mecanismului de condiționalitate bugetară în legătură cu modificările legislației agricole slovace. Potrivit EPPO, noile prevederi limitează sever posibilitatea suspendării plăților între momentul trimiterii în judecată și pronunțarea unei condamnări definitive a beneficiarilor. În evaluarea procurorului-șef european, unele dintre modificări „reduc substanțial protecția efectivă a intereselor financiare ale UE”. Sesizarea EPPO nu înseamnă însă automat suspendarea fondurilor europene. Cum funcționează mecanismul de condiționalitate Mecanismul poate fi utilizat atunci când există o legătură suficient de directă între încălcări ale principiilor statului de drept și afectarea sau riscul grav de afectare a bugetului Uniunii. Comisia trebuie să analizeze inclusiv dacă alte instrumente juridice pot proteja mai eficient fondurile europene. Dacă apreciază că sunt necesare măsuri, poate propune suspendarea unor plăți sau alte măsuri proporționale. Decizia finală privind măsurile propuse îi revine Consiliului Uniunii Europene. Prin urmare, rezoluția Parlamentului European și sesizarea Parchetului European pot alimenta evaluarea Comisiei, dar nu duc automat la blocarea banilor europeni pentru Slovacia. Comisia invocă un caz în care Slovacia a cedat Michael McGrath a prezentat și un exemplu în care presiunea Comisiei a dus la modificarea legislației slovace. Este vorba despre protecția avertizorilor de integritate. Comisia a deschis în ianuarie o procedură după modificări adoptate în decembrie 2025, care prevedeau desființarea oficiului slovac pentru protecția avertizorilor și puteau expune persoanele protejate unor represalii. Autoritățile slovace au abrogat modificarea înainte ca aceasta să producă efecte, iar Comisia a închis procedura la 8 iulie, considerând că problemele din acel dosar au fost soluționate. Banii europeni rămân miza disputei Cazul avertizorilor de integritate este, însă, diferit de disputa actuală privind protecția intereselor financiare ale Uniunii. În primul caz, Comisia a obținut retragerea unei modificări legislative concrete și a închis procedura. În cazul condiționalității bugetare, discuția este mult mai largă și privește capacitatea Slovaciei de a preveni și sancționa abuzurile care ar putea afecta bugetul european. Deocamdată, Comisia nu a anunțat suspendarea fondurilor și nici declanșarea formală a mecanismului împotriva Slovaciei. Mesajul transmis de Michael McGrath este că Bruxelles-ul analizează situația și este pregătit să acționeze dacă sunt întrunite condițiile legale. Pentru Parlamentul European, însă, răspunsul este considerat insuficient. Eurodeputații cer ca deteriorarea mecanismelor anticorupție să nu rămână doar subiectul unor rapoarte și recomandări, ci să poată avea și consecințe asupra accesului la fondurile europene.