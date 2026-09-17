UE ar putea taxa profiturile uriașe ale companiilor energetice pentru a da bani gospodăriilor

Publicat la 17.09.2026, 15:02:23

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Companiile energetice care câștigă foarte mult în perioade de criză ar putea fi obligate să contribuie la un ajutor destinat gospodăriilor afectate de scumpirea energiei și a costului vieții. Propunerea vine de la Iratxe García Pérez, președinta grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, care i-a cerut Ursulei von der Leyen să propună un impozit pe profiturile excepționale ale companiilor din energie, conform 2eu.brussels. Ideea a fost prezentată miercuri, la Strasbourg, în dezbaterea privind starea Uniunii Europene. García susține ca banii colectați să fie transformați într-un sprijin social pentru gospodării, care să poată fi folosit nu doar pentru plata electricității și încălzirii, ci și pentru alimente și carburanți. Nu ar fi doar o reducere pe factura de energie Propunerea diferă prin modul în care este definit ajutorul. García vorbește despre un sprijin pentru bugetul gospodăriei, fără să îl limiteze la o compensare directă a facturii de electricitate. În forma prezentată până acum, nu sunt însă stabilite valoarea ajutorului, criteriile de eligibilitate sau modalitatea de plată. Nu este precizat nici modul în care ar urma să fie calculat profitul considerat „excepțional” și nici ce companii sau sectoare ar intra efectiv sub incidența unei asemenea taxe.

„Companiile care beneficiază de pe urma crizelor energetice trebuie să contribuie la protejarea familiilor care suportă costurile acestora”, este ideea centrală a propunerii prezentate de lidera grupului S&D. García leagă măsura de o strategie mai largă privind energia: accelerarea dezvoltării surselor regenerabile, reducerea dependenței de combustibilii fosili și menținerea obiectivului european de neutralitate climatică în 2050. Europa are deja un precedent Propunerea nu apare de la zero. În timpul crizei energetice din 2022, statele membre au convenit asupra unei contribuții de solidaritate aplicate anumitor companii din sectorul energetic. Mecanismul viza companiile din domeniul petrolului, gazelor naturale, cărbunelui și rafinării. Contribuția se aplica părții din profitul impozabil care depășea cu mai mult de 20% media profiturilor din anii de referință și era percepută suplimentar față de impozitarea obișnuită.

Statele membre puteau introduce și măsuri naționale echivalente. Veniturile urmau să fie folosite pentru măsuri de sprijin destinate gospodăriilor și companiilor afectate de criza energetică. Cât a adus vechea taxă Un raport ulterior al Comisiei Europene arată că mecanismul a generat venituri importante. Până la 30 iunie 2024, statele membre raportaseră încasări de 26,15 miliarde de euro aferente exercițiilor fiscale 2022 și 2023, din contribuția de solidaritate și măsurile naționale echivalente. Comisia preciza însă că banii reprezentau doar o parte din resursele necesare pentru finanțarea măsurilor naționale de sprijin. Suma este relevantă pentru a arăta dimensiunea financiară pe care o poate avea un astfel de mecanism, dar nu reprezintă o estimare pentru noua propunere. Deocamdată, nu există o schemă europeană aprobată și nici o evaluare oficială a veniturilor pe care le-ar putea genera o eventuală taxă nouă. Ce nu se știe încă Aici se află și principala necunoscută. Propunerea lui García nu stabilește dacă viitorul mecanism ar copia modelul din 2022 sau ar introduce reguli diferite. Nu este clar dacă ar fi vizate aceleași sectoare, dacă s-ar păstra pragul de 20% peste profitul de referință sau cât timp s-ar aplica taxa. De asemenea, nu este stabilit dacă banii ar fi administrați printr-un mecanism european sau prin programe naționale. Pentru gospodării, diferența ar putea fi importantă. Valoarea ajutorului, criteriile de eligibilitate și momentul în care banii ar ajunge la beneficiari ar determina efectul concret asupra bugetelor familiale. Deocamdată, propunerea stabilește mai ales principiul: profiturile considerate excepționale în sectorul energetic să contribuie la finanțarea unui sprijin pentru populație. Pentru ca ideea să devină însă o măsură europeană efectivă, ar trebui stabilite atât regulile fiscale, cât și mecanismul prin care veniturile colectate ar ajunge la gospodării.