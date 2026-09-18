Produsele europene au o problemă: sunt apreciate pentru calitate, dar nu la fel de mult pentru preț

Publicat la 18.09.2026, 19:13:00

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Produsele alimentare și băuturile din Uniunea Europeană au o reputație foarte bună pe piețele internaționale, dar există o diferență importantă între ceea ce apreciază consumatorii și ceea ce îi poate face să cumpere mai mult. Un nou Eurobarometru arată că 83% dintre consumatorii urbani intervievați în 11 țări din afara UE consideră produsele europene de bună calitate, în timp ce doar 70% evaluează favorabil raportul dintre calitate și preț. Diferența devine și mai vizibilă atunci când consumatorii care cumpără deja produse europene sunt întrebați ce i-ar determina să consume mai mult. 54% indică o calitate mai bună, 41% un gust mai bun, iar 40% spun că prețuri mai mici i-ar încuraja să cumpere mai mult. Sondajul a fost realizat online, în februarie 2026, în China, India, Indonezia, Japonia, Mexic, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Thailanda, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit și Statele Unite. Au fost intervievate 11.119 persoane cu vârste între 20 și 55 de ani, din mediul urban. Prin urmare, rezultatele descriu percepțiile acestui segment de consumatori și nu pot fi extinse automat la întreaga populație a celor 11 state, conform 2eu.brussels. Calitatea este principalul atu al produselor europene Imaginea produselor agroalimentare din UE este predominant pozitivă. Pe lângă cele 83% de evaluări favorabile pentru calitate, 82% dintre respondenți consideră produsele europene gustoase, iar 81% le apreciază drept sigure.

Raportul calitate-preț obține 70% de evaluări favorabile, ceea ce înseamnă totuși o majoritate clară. Diferența față de calitate sugerează însă că produsele europene au o reputație mai puternică pentru ceea ce oferă decât pentru cât costă. Comisia Europeană arată că această reputație reprezintă un avantaj pentru sectorul agroalimentar european pe piețele externe și că există în continuare spațiu pentru creșterea consumului de produse UE. Prețul poate deschide ușa către un consum mai mare În cazul consumatorilor care cumpără deja produse europene, calitatea rămâne principalul argument pentru creșterea consumului. 54% dintre aceștia spun că o calitate mai bună i-ar determina să cumpere mai mult, în timp ce 41% indică gustul mai bun. Prețul apare foarte aproape, cu 40%. Cu alte cuvinte, există un segment important de consumatori care apreciază produsele europene, dar pentru care prețul poate deveni un obstacol în creșterea consumului.

Trebuie însă precizat că respondenții puteau indica până la trei motive. Procentele nu reprezintă, prin urmare, cote de piață și nici nu arată câți oameni ar cumpăra efectiv mai mult dacă prețurile ar scădea. China arată cel mai clar problema raportului calitate-preț China este unul dintre cazurile în care diferența dintre reputația pentru calitate și percepția asupra prețului este foarte mare. 91% dintre respondenții chinezi apreciază calitatea produselor europene, dar numai 58% consideră bun raportul calitate-preț. Datele nu arată însă ce nivel de preț ar considera consumatorii chinezi acceptabil și nici dacă diferența este determinată exclusiv de preț. Sondajul măsoară percepții, nu comportamentul efectiv de cumpărare. În Regatul Unit, de exemplu, raportul calitate-preț al produselor europene este evaluat favorabil de 75% dintre respondenți, iar prețul este unul dintre principalii factori luați în calcul la cumpărarea alimentelor. Ce caută consumatorii când cumpără alimente Când sunt întrebați despre criteriile care contează în alegerea alimentelor în general, 76% dintre participanți indică mai întâi calitatea. Gustul este menționat de 56%, prețul de 45%, iar siguranța de 41%. Rezultatele arată astfel că prețul este important, dar nu este criteriul dominant. Pentru produsele europene, avantajul de imagine pornește de la calitate, gust și siguranță, în timp ce prețul poate deveni factorul care limitează extinderea consumului. Este o diferență relevantă pentru producătorii europeni care încearcă să intre pe piețe externe: problema nu pare să fie lipsa unei reputații bune, ci transformarea acestei reputații în cumpărări repetate și volume mai mari. UE încearcă să transforme reputația în exporturi Comisia Europeană folosește deja reputația produselor europene în politica de promovare externă. Campaniile „Enjoy, it’s from Europe!” urmăresc să facă mai cunoscute produsele europene și schemele de calitate ale UE, inclusiv produsele ecologice și indicațiile geografice. În iulie 2026, Comisia a adoptat și reguli simplificate pentru politica de promovare a produselor agroalimentare europene. Din 2016, peste 650 de campanii au fost cofinanțate prin această politică, cu obiectivul de a consolida recunoașterea produselor europene în interiorul și în afara Uniunii. UE are și un sistem de peste 3.700 de indicații geografice înregistrate, care protejează produse legate de anumite regiuni și metode tradiționale de producție și contribuie la diferențierea lor pe piață. Miza pentru producătorii europeni Eurobarometrul transmite un mesaj destul de clar pentru industria agroalimentară europeană: calitatea nu mai este principala problemă de imagine. Produsele europene sunt deja asociate puternic cu calitatea, gustul și siguranța. Provocarea este să transforme această reputație într-un avantaj comercial mai mare, mai ales pe piețele unde consumatorii consideră că diferența dintre calitate și preț este prea mare. Pentru producătorii europeni, aceasta poate însemna nu doar promovarea calității, ci și explicarea mai bună a valorii produsului: originea, siguranța, standardele de producție, trasabilitatea și certificările care stau în spatele prețului. Sondajul nu demonstrează însă că produsele europene sunt efectiv prea scumpe în raport cu concurența și nici nu stabilește ce reducere de preț ar determina creșterea consumului. Arată doar că, în percepția consumatorilor intervievați, calitatea produselor UE este mai convingătoare decât raportul calitate-preț.