Pragul de rentabilitate: cum afli câți bani trebuie să producă o afacere

Publicat la 28.09.2026, 06:01:00

Pragul de rentabilitate, numit și break-even point , este punctul în care:

Calculul este util atât pentru o afacere aflată la început, cât și pentru una deja funcțională. Te ajută să stabilești câte produse sau servicii trebuie să vinzi, ce cifră de afaceri trebuie să atingi și cât de mult poate influența profitul o modificare a prețului sau a costurilor.

Pragul de rentabilitate este unul dintre cele mai utile calcule pe care le poate face un antreprenor pentru a înțelege dacă o afacere își acoperă costurile. Pe scurt, acesta arată nivelul minim de vânzări la care veniturile sunt egale cu toate costurile companiei. Din acel punct încolo, fiecare vânzare suplimentară poate contribui la obținerea unui profit.

Pentru a calcula pragul de rentabilitate trebuie să cunoști trei elemente: costurile fixe, costurile variabile și prețul de vânzare .

De exemplu, dacă o companie are costuri totale de 20.000 de lei într-o anumită perioadă și încasează tot 20.000 de lei, se află la pragul de rentabilitate. Dacă încasările ajung la 25.000 de lei, diferența de 5.000 de lei reprezintă, în principiu, rezultatul pozitiv înainte de a lua în calcul alte elemente contabile sau fiscale relevante.

La acest nivel, afacerea nu înregistrează nici profit, nici pierdere.

1. Costurile fixe

Costurile fixe sunt cheltuielile care nu se modifică direct în funcție de numărul de produse sau servicii vândute, cel puțin într-un anumit interval de activitate.

Printre acestea se pot număra:

chiria spațiului;

anumite salarii și costuri administrative;

abonamentele software;

contabilitatea;

asigurările;

costurile de întreținere;

alte cheltuieli care trebuie plătite chiar dacă firma nu realizează vânzări.

Să presupunem că o firmă are costuri fixe de 15.000 de lei pe lună.

2. Costurile variabile

Costurile variabile se modifică în funcție de volumul vânzărilor. Cu cât produci sau vinzi mai mult, cu atât aceste costuri cresc.

Pentru un produs, pot fi incluse aici:

materia primă;

ambalajul;

comisionul plătit pentru fiecare vânzare;

transportul aferent unei comenzi;

alte costuri direct legate de producerea sau livrarea produsului.

Să presupunem că pentru fiecare produs vândut firma are un cost variabil de 40 de lei.

3. Prețul produsului sau serviciului

Ultima informație necesară este prețul la care produsul sau serviciul este vândut.

În exemplul nostru, produsul are un preț de 100 de lei.

Așadar:

costuri fixe: 15.000 lei/lună ;

cost variabil: 40 lei/produs ;

preț de vânzare: 100 lei/produs.

Diferența dintre preț și costul variabil este suma care rămâne pentru acoperirea costurilor fixe și, după acoperirea acestora, pentru profit.

100 lei - 40 lei = 60 lei

Pentru fiecare produs vândut, firma are astfel 60 de lei disponibili pentru acoperirea costurilor fixe.

Cum se calculează pragul de rentabilitate

Formula pentru pragul de rentabilitate exprimat în număr de produse este:

Prag de rentabilitate = Costuri fixe / (Preț de vânzare - Cost variabil unitar)

Aplicăm formula în exemplul nostru:

15.000 / (100 - 40) = 15.000 / 60 = 250 de produse

Asta înseamnă că firma trebuie să vândă 250 de produse pe lună pentru a ajunge la pragul de rentabilitate.

La 250 de produse, veniturile sunt:

250 × 100 lei = 25.000 lei

Costurile variabile sunt:

250 × 40 lei = 10.000 lei

La acestea se adaugă costurile fixe:

10.000 + 15.000 = 25.000 lei

Veniturile și costurile sunt, deci, egale.

Pragul de rentabilitate este de 250 de produse, respectiv 25.000 de lei în vânzări.

Ce se întâmplă după pragul de rentabilitate?

Dacă firma vinde mai puțin de 250 de produse, nu își acoperă integral costurile.

Dacă vinde exact 250 de produse, ajunge la pragul de rentabilitate.

Dacă vinde mai mult de 250 de produse, începe să genereze un rezultat pozitiv, presupunând că celelalte condiții rămân neschimbate.

De exemplu, la 300 de produse:

venituri: 300 × 100 = 30.000 lei ;

costuri variabile: 300 × 40 = 12.000 lei ;

costuri fixe: 15.000 lei ;

costuri totale: 27.000 lei.

Diferența este de 3.000 de lei.

Calculul arată astfel:

30.000 - 27.000 = 3.000 lei

Pragul de rentabilitate exprimat în bani

Uneori este mai util să știi nu câte produse trebuie vândute, ci câți bani trebuie să producă afacerea.

În exemplul nostru, pragul de rentabilitate este de 250 de produse, iar prețul unui produs este 100 de lei.

Prin urmare:

250 × 100 = 25.000 de lei

Firma trebuie să realizeze, în condițiile acestui exemplu, vânzări de cel puțin 25.000 de lei pe lună pentru a ajunge la pragul de rentabilitate.

Acest indicator poate fi util atunci când compania comercializează mai multe produse sau servicii și nu poate exprima activitatea printr-o singură unitate fizică.

Cum se schimbă pragul de rentabilitate dacă modifici prețul?

Prețul are un efect direct asupra calculului.

Să presupunem că firma crește prețul de la 100 la 120 de lei, iar costul variabil rămâne 40 de lei.

Noua marjă disponibilă pentru acoperirea costurilor fixe este:

120 - 40 = 80 de lei

Pragul de rentabilitate devine:

15.000 / 80 = 187,5 produse

În practică, compania trebuie să vândă cel puțin 188 de produse pentru a depăși pragul.

Calculul arată de ce prețul nu trebuie analizat separat. O creștere a prețului poate reduce numărul de unități necesare pentru acoperirea costurilor, dar efectul real asupra vânzărilor depinde de modul în care reacționează clienții și de celelalte condiții ale afacerii.

Ce se întâmplă dacă cresc costurile variabile?

Să revenim la prețul de 100 de lei, dar să presupunem că materia primă și celelalte costuri directe cresc, iar costul variabil ajunge la 50 de lei pe produs.

Marja disponibilă pentru costurile fixe devine:

100 - 50 = 50 de lei

Noul prag de rentabilitate este:

15.000 / 50 = 300 de produse

Firma trebuie acum să vândă 300 de produse, față de 250 în situația inițială.

Acesta este unul dintre motivele pentru care monitorizarea costurilor este importantă: chiar dacă prețul de vânzare nu se schimbă, creșterea costului variabil poate ridica semnificativ nivelul de vânzări necesar pentru a acoperi cheltuielile.

De ce este important pragul de rentabilitate pentru o afacere?

Calculul nu spune singur dacă o afacere este profitabilă pe termen lung, dar oferă un reper foarte clar pentru planificarea financiară.

Un antreprenor poate folosi pragul de rentabilitate pentru a răspunde la întrebări precum:

Câte produse trebuie să vând lunar pentru a-mi acoperi costurile?

Ce cifră de afaceri minimă trebuie să ating?

Cum mă afectează o creștere a costurilor?

Ce se întâmplă dacă modific prețul?

Cât de multe vânzări suplimentare sunt necesare pentru a obține un anumit nivel de profit?

Este important însă ca valorile folosite în calcul să fie cât mai realiste. Costurile fixe și variabile trebuie identificate corect, iar prețul folosit în formulă trebuie să reflecte situația reală a afacerii.

Un calcul simplu, dar util

În esență, pragul de rentabilitate răspunde la o întrebare simplă: cât trebuie să vând pentru ca veniturile să acopere toate costurile?

Formula de bază este:

Prag de rentabilitate (unități) = Costuri fixe / (Preț unitar - Cost variabil unitar)

În exemplul analizat:

15.000 / (100 - 40) = 250 de produse

Iar la un preț de 100 de lei pe produs:

250 × 100 = 25.000 de lei

Prin urmare, afacerea trebuie să realizeze vânzări de 25.000 de lei pe lună, în condițiile date, pentru a ajunge la pragul de rentabilitate.

De aici începe partea cu adevărat importantă pentru antreprenor: nu doar să știe unde se află pragul de rentabilitate, ci să urmărească permanent cum se modifică acesta atunci când se schimbă prețurile, costurile sau vânzărilor.

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