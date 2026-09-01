Revolut mi-a închis contul în vacanță: „Aveam banii, dar nu mai puteam avea acces la ei”

Publicat la 01.09.2026, 20:33:10

Un antreprenor povestește că Revolut i-a închis contul în timp ce se afla în vacanță în Italia, dezactivându-i cardurile și blocându-i accesul la plăți și retrageri, deși banii se aflau în continuare în cont.

Singura soluție oferită a fost transferul fondurilor către o altă bancă, în timp ce încercările de a contacta reprezentanții Revolut au rămas fără răspuns. Experiența l-a făcut să atragă atenția asupra riscului concentrării tuturor economiilor sau lichidităților unei companii într-o singură bancă digitală. El spune că înțelege obligațiile de conformitate ale instituțiilor financiare și dreptul acestora de a închide conturi, dar consideră că ar trebui să existe mecanisme de continuitate pentru clienți. Mesajul său: păstrați lichidități în mai multe conturi și nu depindeți exclusiv de o singură bancă digitală.