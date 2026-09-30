Un mare acord SUA–Europa? Liber schimb și reforme economice și militare

Publicat la 30.09.2026, 08:36:55

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Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan Chase, propune o nouă formulă pentru relația dintre Statele Unite și Europa: Washingtonul să ofere un amplu acord economic și de liber schimb, iar Europa să răspundă prin reforme economice și militare majore. Ideea apare într-un articol de opinie publicat de Dimon în Wall Street Journal. În viziunea sa, un astfel de acord ar putea deveni mai mult decât o înțelegere comercială și ar putea contribui la consolidarea economică și strategică a alianței occidentale. Liber schimb în schimbul reformelor Dimon consideră că Statele Unite ar trebui să transforme accesul la un acord comercial major într-un stimulent pentru Europa să-și accelereze reformele. „Dacă implementează reforme economice și militare semnificative, inclusiv tot ceea ce considerăm crucial pentru securitate și reziliență, SUA vor negocia un acord economic și de liber schimb amplu cu Europa”, susține Dimon în articolul său.

Propunerea vine într-un moment în care relația economică dintre Washington și Bruxelles este afectată de tarife, negocieri comerciale și dispute privind competitivitatea economiei europene. Pentru Dimon, aceste conflicte sunt însă secundare în comparație cu ceea ce ar putea produce o integrare economică mai profundă între SUA și Europa. Europa trebuie să-și schimbe economia Șeful JPMorgan consideră că Europa trebuie să-și consolideze piața internă și capacitatea de a mobiliza capital. Printre prioritățile indicate se află finalizarea Uniunii Piețelor de Capital și a Uniunii Bancare. Dimon pledează, de asemenea, pentru aplicarea recomandărilor formulate în raportul Draghi și pentru reducerea dependențelor strategice ale Europei în domenii precum energia, apărarea și industria.

În viziunea sa, o Europă care poate mobiliza mai ușor capital, poate permite companiilor inovatoare să crească la scară globală și își poate dezvolta propria industrie de apărare ar deveni un partener economic și strategic mai puternic pentru Statele Unite. Un bloc economic al democrațiilor Planul lui Dimon nu s-ar opri la relația SUA–UE. El sugerează că un asemenea acord ar putea fi extins ulterior către alte democrații aliate, între care Canada, Mexic, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Filipine. Prin eliminarea sau reducerea barierelor comerciale dintre aceste economii, Dimon consideră că s-ar putea forma o piață economică mult mai puternică, capabilă să aibă un rol mai important în stabilirea regulilor comerțului mondial. Miza este și geopolitică. Dimon leagă consolidarea relațiilor comerciale dintre democrațiile occidentale de competiția economică și strategică cu China și de reducerea vulnerabilităților față de regimurile autoritare. Contrapondere la protecționismul american Propunerea CEO-ului JPMorgan intră într-un contrast evident cu politica tarifară și protecționistă promovată de administrația Trump. În locul barierelor comerciale, Dimon propune folosirea accesului la piața americană ca instrument pentru stimularea reformelor în rândul aliaților. În logica sa, Statele Unite ar putea obține astfel simultan avantaje economice și strategice: o Europă mai competitivă, capabilă să investească mai mult în apărare și mai puțin dependentă de furnizori externi. Dimon consideră, în același timp, că Statele Unite trebuie să-și păstreze avantajul economic și militar și să-și consolideze ceea ce numește „visul american” și valorile americane. Dimon: Europa pierde teren Șeful JPMorgan critică de mai mult timp ritmul de creștere al economiei europene și numărul redus de companii europene capabile să concureze la scară globală cu marile grupuri americane și asiatice. În noua sa propunere, problema economică europeană este legată direct de cea strategică. O Europă cu o piață de capital mai integrată, companii mai mari și o industrie de apărare mai puternică ar avea, în viziunea lui Dimon, o poziție diferită atât în relația cu Statele Unite, cât și în competiția globală cu China. Propunerea nu reprezintă însă, în acest moment, un acord aflat pe masa negocierilor dintre Washington și Bruxelles. Este planul formulat de unul dintre cei mai influenți lideri ai sectorului financiar american pentru o restructurare mai largă a relației economice dintre Statele Unite și aliații săi.