BREAKING. Călin Georgescu, arestat. Răsturnare de situație la Curtea de Apel

Publicat la 29.09.2026, 17:53:11

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Curtea de Apel București a decis marți arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile, în dosarul de înșelăciune instrumentat de DIICOT. Instanța a admis contestația procurorilor și a schimbat astfel decizia Tribunalului București, care îl lăsase pe fostul candidat la alegerile prezidențiale sub control judiciar. Hotărârea Curții de Apel este definitivă. Decizia, luată după formarea completului de divergență Georgescu fusese reținut pentru 24 de ore pe 21 septembrie, iar Tribunalul București a respins ulterior propunerea DIICOT de arestare preventivă și a dispus control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat soluția, iar cauza a ajuns la Curtea de Apel București. Marți, dosarul a fost analizat inițial de două judecătoare ale CAB, care nu au ajuns la aceeași concluzie privind măsura preventivă. Din cauza divergenței, a fost format un complet de trei judecători, care a putut pronunța soluția prin majoritate. După mai multe ore de deliberări, instanța a admis contestația DIICOT și a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar.

Georgescu a fost prezent la Curtea de Apel Călin Georgescu a fost prezent marți la Curtea de Apel București, unde dezbaterile privind măsura preventivă s-au desfășurat fără accesul publicului. La ieșirea din instanță, înainte de pronunțarea soluției, fostul candidat a făcut o declarație cu tentă religioasă: „Știți cum e: totul în jur e Dumnezeu, Dumnezeu este totul, este însăși Existența”. După anunțarea deciziei, susținători ai lui Georgescu s-au strâns în zona Arestului Central al Capitalei, unde urma să fie dus acesta. Jandarmeria a instalat garduri de protecție în zonă. Dosarul pornește de la o plângere pentru un prejudiciu de 1,1 milioane de euro Ancheta DIICOT a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan-Liviu Leu, din Buzău. Potrivit informațiilor prezentate de procurori, acesta ar fi fost atras într-o afacere pentru care i s-ar fi promis o finanțare de șase milioane de euro.

Începând din septembrie 2021, susțin anchetatorii, Leu ar fi fost determinat să depună o garanție pentru obținerea finanțării. Ulterior, după ce i s-ar fi spus că valoarea finanțării ar putea ajunge la 15 milioane de euro, ar fi virat și alte sume. Procurorii indică un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. În dosar sunt cercetați Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit anchetei, afacerea ar fi avut ca obiect tranzacții cu metale prețioase și ar fi necesitat o linie de credit de șase milioane de euro. Georgescu i l-ar fi recomandat lui Răzvan Leu pe Ionel Rusen, care, la rândul său, i-ar fi făcut legătura cu un cetățean italian prezentat drept reprezentant al unei bănci din Elveția. Arestarea preventivă nu reprezintă o condamnare Măsura dispusă de Curtea de Apel București este una preventivă și nu reprezintă o stabilire a vinovăției. Călin Georgescu beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă de condamnare. Este al treilea dosar penal în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este vizat. Într-o altă cauză, Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra și alți inculpați într-un dosar privind acțiuni împotriva ordinii constituționale.