Primul tunel de autostradă din România este gata. Momaia va fi deschis traficului în octombrie- 1, 35 km prin inima muntelui

Publicat la 29.09.2026, 14:11:00

Este vorba despre Tunelul Momaia (parte a Secțiunii 4 din Autostrada Sibiu – Pitești). Un moment așteptat de decenii pentru infrastructura rutieră din România este aproape. Constructorul austriac PORR a finalizat lucrările pe cei 9,86 kilometri ai lotului Curtea de Argeș – Tigveni, cu aproximativ șase luni înainte de termenul contractual. Însă ”piesa” de rezistență a acestui tronson este Tunelul Momaia (Tunelul Curtea de Argeș ), primul tunel săpat pentru o autostradă din România. Anunțul privind finalizarea lucrărilor a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.

Moment istoric pentru infrastructura rutieră. România intră, în sfârșit, în era autostrăzilor cu tuneluri. Primul tunel forat de pe o autostradă din țara noastră este gata, iar șoferii îl vor traversa începând peste câteva zile, din luna octombrie a.c.

Autostrada traversează dealul Momaia printr-un tunel cu o lungime de aproximativ 1.350 de metri. Construcția a fost realizată prin Noua Metodă Austriacă de Tunelare, cunoscută în domeniu sub denumirea de NATM („The New Austrian Tunneling Method”-n.r.). Finalizarea lucrărilor nu înseamnă însă că șoferii pot intra imediat în tunel. Deschiderea circulației depinde de finalizarea testelor și verificărilor de siguranță. Dacă toate procedurile se desfășoară conform planului, traficul pe lotul Curtea de Argeș – Tigveni va fi deschis în luna octombrie. Este primul pas într-o schimbare importantă pentru Autostrada Sibiu – Pitești, unul dintre cele mai dificile proiecte de infrastructură rutieră din România.

Deși tronsonul Curtea de Argeș – Tigveni are sub 10 kilometri, lucrările au fost deosebit de complexe. Autostrada traversează o zonă cu relief dificil, în care constructorii s-au confruntat inclusiv cu dealuri instabile și zone afectate de alunecări de teren. Pentru stabilizarea terenului au fost necesare lucrări ample de consolidare, iar dimensiunea proiectului este ilustrată de cifre.

În cifre, pentru cei 9,86 kilometri au fost fotați1,35 kilometri de tunel. S-au construit 12 poduri și pasaje, cu o lungime totală de aproximativ 2,5 kilometri, 660 de grinzi.S-au turnat aproximativ 375.000 de metri cubi de beton, 1,8 milioane de metri cubi de pământ excavat, aproximativ 550.000 de metri cubi de umpluturi, s-au executat 61 de kilometri de șanțuri și s-a turnat aproximativ 120.000 de tone de asfalt, extra, un nod rutier la Tigveni.

Momaia este doar începutul. Autostrada Sibiu – Pitești va avea mai multe tuneluri

Tunelul Momaia este prima asemenea construcție finalizată pe o autostradă din România, dar nu va rămâne singura de pe traseul Sibiu – Pitești. Pe următoarea secțiune (Boița – Cornetu), se lucrează la mai multe tuneluri. Tunelul Robești are aproximativ 900 de metri și a fost deja străpuns, în timp ce lucrările de pe acest lot se află într-un stadiu mai puțin avansat.

În paralel sunt executate lucrări la Tunelul Balota, de aproximativ 500 de metri, dar și la Tunelul Boița 1, cu o lungime de circa 250 de metri.

Peste 2.500 de camere și senzori în tunel. ȘOFERII EDUCAȚI cum să circule- fără selfie-uri și fără opriri ”tradiționale”

Odată cu apropierea inaugurării, au apărut și discuții despre modul în care șoferii români se vor comporta în trafic prin primul tunel de autostradă din țară. Treceerea prin Momaia va însemna și respectarea unor reguli specifice circulației printr-un tunel de autostradă. Viteza maximă în tunel este stabilită la 80 km/h, iar infrastructura de siguranță include peste 2.500 de puncte de monitorizare, reprezentate de camere video și senzori. Sistemul este conceput inclusiv pentru detectarea unor obiecte sau situații periculoase pe carosabil. Camerele inteligente pot identifica obstacolele și pot declanșa proceduri de siguranță, inclusiv închiderea unei benzi sau, dacă situația o impune, a întregii galerii. Una dintre temeri este că unii conducători auto ar putea fi tentați să încetinească sau chiar să oprească pentru fotografii.