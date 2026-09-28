Centura Comarnic se deschide! Vestea așteptată de milioane de șoferi: „Mai sunt doar câteva zile!”

Publicat la 28.09.2026, 12:10:00

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După ani de promisiuni, proiecte și așteptare, șoferii care ”urcă” spre Valea Prahovei primesc, în sfârșit, o veste bună. Centura Comarnic ar urma să fie deschisă circulației în această săptămână. Cei aproape șase kilometri nu vor rezolva toate ambuteiajele de pe DN1, dar pot reprezenta primul semn că drumul spre munte începe, în sfârșit, să se schimbe. Pentru milioane de români care au trecut măcar o dată prin Comarnic în drum spre Bușteni, Sinaia sau Brașov, numele orașului este legat inevitabil de coloane de mașini, frâne, claxoane și ore pierdute pe DN1. Acum, după ani de așteptare, apare o veste care poate schimba măcar o parte din această poveste.

Mult așteptata centură Comarnic se deschide circulației în această săptămână, potrivit anunțului făcut de președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu. „Săptămâna viitoare deschidem Centura Comarnic! Am așteptat mult să putem spune asta. Acum mai sunt doar câteva zile”, a transmis șeful CJ Prahova. Cei aproape șase kilometri de șosea sunt o primă încercare concretă de a scoate o parte din traficul de tranzit din localitate. Varianta de ocolire are aproximativ șase kilometri și este construită pe partea de vest a orașului. Noua șosea va prelua o parte din traficul care în prezent traversează Comarnicul pe DN1 și va fi conectată la drumul național prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii. Pentru un șofer care vrea să ajungă rapid spre munte, diferența poate părea simplă: în loc să intre în oraș și să se lovească de traficul local, poate folosi varianta ocolitoare. Dar, în practică, efectul asupra întregii Văi a Prahovei va depinde de modul în care se va redistribui traficul. Și aici apare o precizare importantă: centura nu este o soluție miraculoasă pentru toate blocajele de pe DN1. Chiar președintele CJ Prahova recunoaște că șase kilometri de șosea nu pot rezolva problema unui întreg culoar rutier. „Nu vom rezolva cu 6 kilometri toate problemele de pe Valea Prahovei”

Virgiliu Nanu (VIDEO) spune că deschiderea centurii reprezintă un pas concret într-un proiect mai amplu de modernizare și fluidizare a traficului de pe Valea Prahovei. „Nu vom rezolva cu 6 kilometri toate problemele de pe Valea Prahovei. Dar facem un pas concret, pe care oamenii îl vor putea simți”, a transmis acesta. Și poate că tocmai aici este cea mai importantă veste pentru șoferi. După ani în care Valea Prahovei a devenit sinonimă cu ambuteiajele de weekend și de sărbători, apare o infrastructură nouă care poate prelua efectiv o parte din traficul de pe DN1. „Un drum așteptat ani de zile devine realitate. Iar drumul spre munte începe să se schimbe”, a mai transmis președintele CJ Prahova. Porțiuni din DN1 reconfigurate pentru mai mult trafic. Un pasaj de 380 de metri traversează Prahova și calea ferată Și în zona Nistorești, traficul de pe DN1 se desfășoară deja într-o nouă configurație, cu două benzi de circulație la urcare și una la coborâre. Măsura urmărește creșterea capacității de circulație pe unul dintre punctele în care traficul poate deveni extrem de aglomerat, mai ales în perioadele cu fluxuri mari de turiști. Practic, autoritățile încearcă să pregătească drumul național pentru un trafic mai fluid, în paralel cu deschiderea variantei ocolitoare. Proiectul include un pasaj-pod cu o lungime de aproximativ 380 de metri, construit pentru traversarea râului Prahova și a căii ferate Ploiești–Brașov. Pe traseu au fost construite, de asemenea, trei poduri noi, iar la legăturile cu DN1 au fost amenajate sensuri giratorii. Drumul are două benzi de circulație, iar platforma rutieră are o lățime cuprinsă între aproximativ 9,5 și 10 metri. Pentru șoferi au fost prevăzute și două parcări de scurtă durată, câte una pentru fiecare sens de mers. Noua șosea are și o importanță strategică dincolo de traficul local. Varianta de Ocolire Comarnic este gândită ca proiect complementar viitoarei autostrăzi A3 Ploiești–Comarnic–Brașov, proiect care ar urma să schimbe radical modul în care se circulă între București și Brașov. În zona Comarnic–Breaza este prevăzut un nod rutier al mult speratei autostrăzi. Până atunci însă, șoferii trebuie să se descurce cu infrastructura existentă. Iar pentru cei care petrec ore întregi în mașină pe DN1 în zilele aglomerate, orice kilometru de drum nou poate conta. Centura Comarnic nu rezolvă Valea Prahovei. Dar după ani de așteptare, șoseaua care trebuia să apară cândva pe hartă este pe punctul de a deveni drum pe care se poate circula.