Salonul Auto București 2026, mașini de zeci de milioane de euro, lansări și drifturi la Romexpo. Cât costă biletul și ce poți vedea

Publicat la 28.09.2026, 11:30:00

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Romexpo devine un adevărat minioraș al automobilelor. Salonul Auto București & Accesorii 2026, organizat între 6 și 11 octombrie, aduce zeci de mașini noi, modele electrice și hibride, clasice, motociclete, tehnologii de ultimă generație. De asemenea, accesorii, echipamente și demonstrații de motorsport, toate reunite timp de șase zile la cel mai important eveniment dedicate industriei auto din România. Organizatorii anunță un eveniment în care automobilele sunt doar o parte din spectacol. În Pavilionul expozițional B2 și în zona exterioară adiacentă, pe o suprafață de peste 37.000 de metri pătrați, vizitatorii vor găsi tehnologii pentru mobilitate, produse și echipamente pentru industria auto, accesorii, demonstrații și activități dedicate atât profesioniștilor, cât și publicului larg. În exterior, motoarele turate, drifturile și demonstrațiile de motorsport.

Ediția din 2026 pune accent pe câteva dintre marile transformări prin care trece industria auto-electrificare, conectivitate, siguranță, mobilitate urbană și tehnologii pentru automobilele viitorului. În același timp, Salonul Auto București & Accesorii nu renunță la componenta tradițională a unui mare eveniment auto. Vor fi prezentate automobile, produse și echipamente destinate șoferilor, service-urilor, atelierelor și profesioniștilor din domeniu. Evenimentul reunește astfel producători, reprezentanți ai industriei, furnizori de produse și servicii, specialiști și pasionați de automobile. Lista completă a premierelor și a tuturor modelelor care vor fi expuse nu a fost însă anunțată integral. Cu toate acestea, amploarea evenimentului face din SAB & Accesorii unul dintre cele mai importante puncte de întâlnire pentru industria auto din România în 2026. Mașini electrice, hibride și tehnologia care schimbă automobilul

Automobilul electric a devenit ceva obișnuit la saloanele auto. A devenit una dintre principalele direcții ale industriei. La București, vizitatorii vor putea descoperi tehnologii și soluții care urmăresc reducerea consumului, electrificarea transportului, creșterea conectivității și îmbunătățirea siguranței. În paralel, automobilele hibride rămân o categorie importantă pentru producătorii care încearcă să facă tranziția de la motoarele convenționale către propulsia electrificată. Zona exterioară este locul unde automobilul va fi pus în mișcare. SAB Arena Motorsport va găzdui demonstrații auto, drifturi, sesiuni de Taxi Drift, simulatoare și concursuri. Pentru pasionații de motorsport, aceasta este una dintre zonele care pot transforma o vizită obișnuită la salon într-o experiență mult mai spectaculoasă. Vor fi prezentate și produse pentru întreținerea și personalizarea mașinilor, echipamente și soluții destinate service-urilor și atelierelor, dar și produse adresate direct șoferilor. Biletul Salonul Auto București 2026, cam cât 8 litri de benzină Pentru cei care vor să viziteze evenimentul, biletul de acces costă 80 de lei și este disponibil prin platforma de ticketing indicată de organizator. Copiii cu vârsta de până la 7 ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit. Cum evenimentul se întinde pe șase zile, publicul își poate alege ziua în funcție de programul expoziției AICI și de activitățile pe care dorește să le urmărească.