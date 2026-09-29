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ActualitateMarian Păvălașc

Aktor, grupul grec intrat în afacerile cu gaze, a raportat pierderi de 243 de milioane de lei în România

Publicat la 29.09.2026, 09:47:11

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Aktor, grupul grec intrat în afacerile cu gaze, a raportat pierderi de 243 de milioane de lei în România
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Rezultatele apar în timp ce numele grupului este menționat într-o investigație The Wall Street Journal despre promovarea gazelor naturale lichefiate americane în sud-estul Europei.

Cifra de afaceri a sucursalei Aktor SA Grecia din București a scăzut cu 35,4%, de la 1,16 miliarde de lei în 2024 la 751,97 milioane de lei în 2025, arată datele analizate de NewsCenter.ro.

Datoriile

Datoriile totale au ajuns la 2,4 miliarde de lei, capitalurile proprii erau negative, de 1,2 miliarde de lei, iar numărul mediu de salariați a coborât la 518. Publicația mai arată că Aktor avea datorii la stat de 42,1 milioane de lei la 31 martie 2026, potrivit ANAF.

O altă sucursală a grupului a raportat pentru 2025 afaceri de 55,5 milioane de lei și o pierdere de 5,8 milioane de lei.

Aktor este și firma pentru care lucrează lobbyistul Christos Marafatsos. Conform investigației The Wall Street Journal, acesta a însoțit-o pe ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, la întâlniri din Bulgaria.

Publicația americană susține că diplomata ar fi recomandat autorităților bulgare să colaboreze cu Aktor pentru aprovizionarea cu GNL american.

Afacerea cu gaze

Grupul grec a intrat în sectorul gazelor printr-un parteneriat cu compania de stat DEPA și a semnat acorduri cu firme din mai multe țări ale regiunii, inclusiv România. Relatarea WSJ cuprinde și afirmații contestate de avocatul ambasadoarei; ele nu trebuie prezentate drept fapte stabilite.

În România, Aktor este implicată și în lucrări de infrastructură. Compania participă, alături de Alstom Transport și Arcada, la modernizarea căii ferate Brașov–Sighișoara.

NewsCenter.ro amintește și întârzierea cu care a fost deschis lotul 3 al Autostrăzii A0 Sud, în iunie 2025: CNAIR a aplicat penalități de cinci milioane de lei, în timp ce constructorul a cerut despăgubiri de 60 de milioane de lei. În pofida rezultatelor financiare și a disputei legate de autostradă, conducerea grupului anunța anul trecut că urmărește noi licitații rutiere și feroviare în România.

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