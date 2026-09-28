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Pensii 2026: cât primesc pensionarii, când vin banii și ce se schimbă din ianuarie 2027

Publicat la 28.09.2026, 18:03:41

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Pensii 2026: cât primesc pensionarii, când vin banii și ce se schimbă din ianuarie 2027
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Pentru cei aproape 4,7 milioane de pensionari din România, 2026 a fost un an fără nicio creștere a pensiei. Punctul de pensie a rămas blocat, prețurile nu. Întrebarea care contează acum e alta: ce se întâmplă de la 1 ianuarie 2027? Legea spune că pensiile trebuie să crească. Bugetul încă nu a spus nimic.

Punctul de pensie: 81 de lei, înghețat tot anul

Pensia fiecăruia se calculează înmulțind punctajul personal cu o valoare stabilită de stat, numită valoarea punctului de referință. Aceasta este de 81 de lei din septembrie 2024 și a rămas neschimbată și în 2026.

Motivul e bugetul. Guvernul a suspendat indexarea de două ori la rând: pentru 2025, prin OUG 156/2024, și pentru 2026, prin Legea 141/2025. Practic, cine era pensionar la începutul lui 2025 primește și acum aceeași sumă, deși inflația a erodat puterea de cumpărare.

Câți pensionari sunt și cât primesc

Ultimele date ale Casei Naționale de Pensii Publice, pentru iulie 2026, arată așa:

Categorie Număr de pensionari Pensie medie
Total4.677.7892.785 lei
Pensie pentru limită de vârstă3.780.4943.117 lei
Pensie anticipată59.5892.443 lei
Pensie de invaliditate389.2811.076 lei
Cu vechime în agricultură509.062711 lei

Pensia medie a crescut foarte puțin în ultimul an, de la 2.775 de lei în septembrie 2025 la 2.785 de lei în iulie 2026. Creșterea nu vine din indexare, care a fost înghețată, ci în principal din schimbarea componenței: cei care ies acum la pensie au, în medie, pensii mai mari decât cei care părăsesc sistemul.

Când vin banii în octombrie 2026

Potrivit calendarului de plăți publicat pentru octombrie:

Ianuarie 2027: cu cât ar trebui să crească pensiile

Legea pensiilor (Legea 360/2023) prevede că punctul de referință crește în fiecare ianuarie cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, plus jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Dacă unul dintre indicatori e negativ, se ia în calcul doar cel pozitiv. Indexarea suspendată în 2025 și 2026 ar trebui să revină de la 1 ianuarie 2027.

Cifrele pentru 2025 sunt deja cunoscute. Potrivit INS, rata medie anuală a inflației a fost 7,3%. Salariul real a scăzut, pentru că salariile au crescut mai încet decât prețurile, așa că a doua parte a formulei nu adaugă nimic. Rezultă o creștere de 7,3%: punctul de referință ar urca de la 81 la aproximativ 87 de lei.

Ce ar însemna asta, concret:

Pensia de acum Creștere lunară (7,3%) Pensia din ianuarie 2027
1.500 lei+110 lei1.610 lei
2.000 lei+146 lei2.146 lei
2.785 lei (pensia medie)+203 lei2.988 lei
3.117 lei (medie limită de vârstă)+228 lei3.345 lei
5.000 lei+365 lei5.365 lei

Ai putea vedea în presă și cifre mai mari, de până la 12%. Ele pornesc de la alți indicatori decât cei ceruți de lege, de exemplu inflația de la final de an (9,7% în decembrie 2025) în locul mediei anuale. Formula din lege duce la 7,3%.

Doi pensionari citesc împreună documente despre pensie
Foto: Pexels

De ce nu e nimic sigur încă

Indexarea din ianuarie depinde de bugetul pe 2027, care se discută de obicei în noiembrie și decembrie. Precedentul nu e liniștitor: în ultimii doi ani, legea prevedea creșteri, iar Guvernul le-a amânat prin acte separate.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a spus la începutul lui septembrie că „nu există vreun motiv de îngrijorare că nu ne-ar lăsa Bruxelles-ul să facem aceste indexări”, dar că „problema e nu dacă putem indexa pensiile sau salariile, ci problema e cum construiești un buget”. Cu alte cuvinte, decizia e politică și bugetară, nu juridică.

Ce poți face până atunci

Surse: Casa Națională de Pensii Publice (date iulie 2026 și septembrie 2025, prin Agerpres), INS, Legea 360/2023, OUG 156/2024, Legea 141/2025, Antena 3 CNN. Foto copertă: Pexels.

Despre autor

Redacția Money.ro

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