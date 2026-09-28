Pensii 2026: cât primesc pensionarii, când vin banii și ce se schimbă din ianuarie 2027

Publicat la 28.09.2026, 18:03:41

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Pentru cei aproape 4,7 milioane de pensionari din România, 2026 a fost un an fără nicio creștere a pensiei. Punctul de pensie a rămas blocat, prețurile nu. Întrebarea care contează acum e alta: ce se întâmplă de la 1 ianuarie 2027? Legea spune că pensiile trebuie să crească. Bugetul încă nu a spus nimic. Punctul de pensie: 81 de lei, înghețat tot anul Pensia fiecăruia se calculează înmulțind punctajul personal cu o valoare stabilită de stat, numită valoarea punctului de referință. Aceasta este de 81 de lei din septembrie 2024 și a rămas neschimbată și în 2026. Motivul e bugetul. Guvernul a suspendat indexarea de două ori la rând: pentru 2025, prin OUG 156/2024, și pentru 2026, prin Legea 141/2025. Practic, cine era pensionar la începutul lui 2025 primește și acum aceeași sumă, deși inflația a erodat puterea de cumpărare. Câți pensionari sunt și cât primesc Ultimele date ale Casei Naționale de Pensii Publice, pentru iulie 2026, arată așa:

Categorie Număr de pensionari Pensie medie Total 4.677.789 2.785 lei Pensie pentru limită de vârstă 3.780.494 3.117 lei Pensie anticipată 59.589 2.443 lei Pensie de invaliditate 389.281 1.076 lei Cu vechime în agricultură 509.062 711 lei Pensia medie a crescut foarte puțin în ultimul an, de la 2.775 de lei în septembrie 2025 la 2.785 de lei în iulie 2026. Creșterea nu vine din indexare, care a fost înghețată, ci în principal din schimbarea componenței: cei care ies acum la pensie au, în medie, pensii mai mari decât cei care părăsesc sistemul. Când vin banii în octombrie 2026 Potrivit calendarului de plăți publicat pentru octombrie: Pe card: pe 12 și 13 octombrie . Data cade într-o zi de luni, deci nu apar întârzieri din cauza weekendului.

pe . Data cade într-o zi de luni, deci nu apar întârzieri din cauza weekendului. Prin poștaș: între 1 și 15 octombrie , după programul fiecărui oficiu poștal. Ziua exactă depinde de traseul poștașului din localitatea ta.

între , după programul fiecărui oficiu poștal. Ziua exactă depinde de traseul poștașului din localitatea ta. Pensionarii noi primesc prima pensie prin Poșta Română, chiar dacă au cerut plata pe card. Abia din a doua lună banii intră direct în cont. Ianuarie 2027: cu cât ar trebui să crească pensiile Legea pensiilor (Legea 360/2023) prevede că punctul de referință crește în fiecare ianuarie cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, plus jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Dacă unul dintre indicatori e negativ, se ia în calcul doar cel pozitiv. Indexarea suspendată în 2025 și 2026 ar trebui să revină de la 1 ianuarie 2027. Cifrele pentru 2025 sunt deja cunoscute. Potrivit INS, rata medie anuală a inflației a fost 7,3%. Salariul real a scăzut, pentru că salariile au crescut mai încet decât prețurile, așa că a doua parte a formulei nu adaugă nimic. Rezultă o creștere de 7,3%: punctul de referință ar urca de la 81 la aproximativ 87 de lei.

Ce ar însemna asta, concret: Pensia de acum Creștere lunară (7,3%) Pensia din ianuarie 2027 1.500 lei +110 lei 1.610 lei 2.000 lei +146 lei 2.146 lei 2.785 lei (pensia medie) +203 lei 2.988 lei 3.117 lei (medie limită de vârstă) +228 lei 3.345 lei 5.000 lei +365 lei 5.365 lei Ai putea vedea în presă și cifre mai mari, de până la 12%. Ele pornesc de la alți indicatori decât cei ceruți de lege, de exemplu inflația de la final de an (9,7% în decembrie 2025) în locul mediei anuale. Formula din lege duce la 7,3%. Foto: Pexels De ce nu e nimic sigur încă Indexarea din ianuarie depinde de bugetul pe 2027, care se discută de obicei în noiembrie și decembrie. Precedentul nu e liniștitor: în ultimii doi ani, legea prevedea creșteri, iar Guvernul le-a amânat prin acte separate. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a spus la începutul lui septembrie că „nu există vreun motiv de îngrijorare că nu ne-ar lăsa Bruxelles-ul să facem aceste indexări”, dar că „problema e nu dacă putem indexa pensiile sau salariile, ci problema e cum construiești un buget”. Cu alte cuvinte, decizia e politică și bugetară, nu juridică. Ce poți face până atunci Verifică-ți decizia de pensie și punctajul în portalul online al Casei Naționale de Pensii Publice.

Dacă ai stagii nevalorificate (armată, facultate, perioade lucrate în străinătate), poți cere recalcularea. Acestea pot crește pensia mai mult decât o indexare.

Dacă mai ai câțiva ani până la pensie, uită-te și la pilonul 2. Banii strânși acolo sunt ai tăi și se adaugă pensiei de stat. Am explicat totul în ghidul complet despre pilonul 2. Surse: Casa Națională de Pensii Publice (date iulie 2026 și septembrie 2025, prin Agerpres), INS, Legea 360/2023, OUG 156/2024, Legea 141/2025, Antena 3 CNN. Foto copertă: Pexels. Despre autor Redacția Money.ro Money.ro este publicația românească dedicată economiei personale, piețelor financiare și lumii afacerilor. Scriem despre banii tăi - cum îi câștigi, cum îi investești și cum îi protejezi - cu acuratețea unui ziar financiar și claritatea unui prieten care înțelege piețele. Fondat în 2006, Money.ro ajunge lunar la sute de mii de cititori care vor să înțeleagă ce se întâmplă cu economia României și a lumii, dincolo de jargonul tehnic.