Doar unul din patru români stă bine cu banii. Ceilalți taie din cheltuieli și caută produse la preț redus

Publicat la 28.09.2026, 16:19:21

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Doar 26% dintre consumatorii români spun că au o situație financiară confortabilă, adică își pot achita toate facturile și le mai rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau cheltuieli pentru sănătate și wellness. Proporția este de aproximativ o treime în Europa Centrală și de Est și ajunge la 48% la nivel global, potrivit studiului PwC Voice of the Consumer 2026. Mai mult, situația financiară percepută de români s-a deteriorat față de anul trecut. Ponderea celor care se consideră în siguranță financiară a scăzut cu 2,5 puncte procentuale, în timp ce în Europa Centrală și de Est a crescut cu 5,4 puncte procentuale. La nivel global, indicatorul a avansat cu 2 puncte procentuale. În același timp, 10,8% dintre români, adică aproximativ unul din nouă, spun că familia lor întâmpină dificultăți în plata facturilor lunare. În 2025, proporția era de aproximativ unul din paisprezece. Banii ajung mai greu până la sfârșitul lunii Datele conturează o diferență importantă între România și restul regiunii. În timp ce consumatorii din Europa Centrală și de Est au început să perceapă o îmbunătățire a situației financiare, românii declară mai degrabă o deteriorare.

„Consumatorii resimt direct perioada de ajustare economică prin care trece România. Creșterile de taxe, inflația ridicată și faptul că veniturile nu au ținut pasul cu prețurile au redus puterea de cumpărare. Scăderea vânzărilor din retail arată că această presiune determină un comportament de consum mai prudent. România este într-o situație diferită de cea a regiunii și a pieței globale, unde încrederea financiară a consumatorilor a început să se îmbunătățească”, a declarat Ana Maria Iordache, Leader Consumer Markets, PwC România. Presiunea se vede și în indicatorii economici citați de PwC. Salariul mediu net ajustat cu inflația era în iunie 2026 cu 6,3% sub nivelul din aceeași lună a anului trecut, iar cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,7% în primele șapte luni ale anului, față de aceeași perioadă din 2025. Imaginea este, așadar, aceea a unui consumator care continuă să cumpere, dar care este mult mai atent la ce cumpără și pentru ce plătește. Fructele și legumele urcă, produsele procesate coboară Presiunea asupra bugetului nu înseamnă că românii au renunțat la preocuparea pentru sănătate. Dimpotrivă, alimentația și wellness-ul rămân importante, însă alegerile sunt făcute tot mai mult prin filtrul utilității și al prețului.

60% dintre consumatorii români spun că intenționează să cumpere mai multe fructe și legume proaspete în următoarele 12 luni. Alți 40% vor să cumpere mai multe vitamine, suplimente și minerale, iar 35% intenționează să crească achizițiile de produse lactate. În același timp, 53% spun că vor să reducă produsele procesate sau cu un conținut ridicat de zahăr. Pentru băuturile alcoolice, proporția celor care intenționează să reducă consumul ajunge la 41%. Tendința se regăsește și în studiul regional al PwC: consumatorii din Europa Centrală și de Est acordă o importanță tot mai mare sănătății, dar sunt foarte atenți la cost și la raportul dintre preț și beneficiul oferit. „Nu mai este suficient să fie ieftin” Pentru companii, schimbarea comportamentului de consum înseamnă că prețul nu mai este singurul criteriu. „Românii nu renunță la ideea de a avea o viață mai sănătoasă, dar își ajustează alegerile la bugetul disponibil. Cumpără în continuare alimente proaspete, suplimente și produse de wellness, însă sunt mai atenți la preț și la utilitatea concretă a produselor. Pentru companii, valoarea nu mai înseamnă doar un preț mic. Înseamnă și informații clare, transparență și încredere”, spune Ana Maria Iordache. La nivel regional, PwC arată că prețul și raportul calitate-preț sunt principalii factori care influențează cumpărarea produselor și serviciilor asociate sănătății și wellness-ului. Contează, de asemenea, ușurința de utilizare și informațiile clare despre beneficiile produsului. Este o schimbare relevantă pentru retaileri și producători: consumatorul nu caută neapărat cel mai ieftin produs, ci încearcă să înțeleagă mai bine dacă produsul merită banii. Siguranța alimentelor devine o preocupare majoră Românii sunt, în același timp, mai preocupați decât consumatorii din alte piețe analizate de PwC de siguranța alimentelor. 62% dintre respondenții români indică utilizarea pesticidelor drept motiv de îngrijorare, 60% sunt preocupați de produsele ultraprocesate, iar 52% de trasabilitatea alimentelor. Costul serviciilor medicale reprezintă însă principala îngrijorare legată de sănătate. 69% dintre consumatorii români îl menționează, față de 64% în Europa Centrală și de Est și 54% la nivel global. Aceste date arată că presiunea asupra bugetului se întâlnește cu o preocupare tot mai mare pentru sănătate. Consumatorii vor produse mai bune și mai sigure, dar trebuie să le încadreze într-un buget care, pentru o parte importantă dintre ei, a devenit mai greu de gestionat. România, între grijile de zi cu zi și consumul de mâine Studiul PwC arată astfel un consumator român mai prudent, dar nu unul care a renunțat la consum. Diferența este că prioritățile se schimbă. Alimentele proaspete, produsele asociate sănătății și suplimentele rămân atractive, în timp ce produsele procesate, zahărul și alcoolul pierd teren în intențiile declarate de cumpărare. În paralel, consumatorii devin mai atenți la preț, la informațiile de pe etichetă și la utilitatea reală a produsului. La nivel global, PwC a chestionat 21.808 de consumatori din 27 de țări, în februarie și martie 2026. Eșantionul pentru Europa Centrală și de Est a inclus 2.419 respondenți din Polonia, România, Ungaria și Ucraina, dintre care 707 din România. Cifra care sintetizează cel mai bine situația României rămâne însă cea de 26%. Doar unul din patru consumatori spune că își plătește facturile și mai are suficient spațiu financiar pentru economii, vacanțe sau alte cheltuieli discreționare. Pentru ceilalți trei din patru, bugetul este mai degrabă un exercițiu de prioritizare: ce cumpără, ce amână și la ce renunță atunci când banii nu mai ajung la fel de departe ca înainte. Foto: https://www.magnific.com/