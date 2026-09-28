Ce se întâmplă cu banii și ratele românilor dacă S&P retrogradează România la „junk”

Publicat la 28.09.2026, 13:40:46

În prezent, România este evaluată la BBB- de S&P și Fitch și la Baa3 de Moody's, niveluri care reprezintă limita inferioară a categoriei investment grade.

Pentru România, momentul este sensibil și din alt motiv. Statul a redus semnificativ deficitul bugetar în primele șapte luni, dar factura dobânzilor continuă să crească rapid.

O eventuală retrogradare nu înseamnă că pe 3 octombrie cresc automat ratele la creditele românilor, că băncile modifică dobânzile la depozite sau că economiile populației pierd bani. Efectul este mai degrabă unul de piață : un risc de țară mai mare poate însemna un cost mai mare de finanțare pentru stat, iar de aici presiunea se poate transmite, în timp, către companii, bănci și populație.

România află pe 2 octombrie dacă rămâne în categoria țărilor recomandate investițiilor sau trece, pentru prima dată, în zona „junk”. S&P menține în prezent ratingul României la BBB-, ultima treaptă din categoria investment grade, cu perspectivă negativă. Agenția a avertizat că ar putea reduce ratingul dacă ajustarea fiscală se abate semnificativ de la estimările sale sau dacă economia slabă face măsurile de consolidare mai puțin eficiente.

Rata unui credit depinde de tipul de dobândă și de contract. La creditele cu dobândă variabilă sunt relevanți indicatori precum IRCC sau ROBOR, după caz, la care se adaugă marja băncii. Acești indicatori nu sunt modificați mecanic de decizia S&P.

Pentru un român care are un credit ipotecar sau de consum, acesta este probabil cel mai important lucru de știut. Un downgrade al ratingului suveran nu este un mecanism prin care banca primește pe 2 octombrie o notificare că trebuie să majoreze dobânda.

Aici apare prima consecință importantă: statul se poate împrumuta mai scump. S&P a indicat deja că principala vulnerabilitate a României este riscul ca procesul de consolidare fiscală să nu se desfășoare conform așteptărilor. În scenariul negativ al agenției intră atât măsuri fiscale insuficiente, cât și o creștere economică prea slabă pentru ca ajustarea să producă rezultatele anticipate.

Un nivel sub BBB- la S&P ar muta România în categoria speculative grade, denumită uzual „junk”. Nu este însă sinonim cu incapacitatea de plată și nici cu un faliment al statului. Înseamnă că agenția consideră riscul de credit mai ridicat, iar o parte dintre investitori pot cere o primă de risc mai mare pentru a cumpăra obligațiuni românești.

În septembrie, ROBOR la trei luni se afla în jurul nivelului de 5,93%, iar IRCC era de 5,56%, conform datelor publicate în perioada respectivă. Prin urmare, dacă S&P ar coborî ratingul României pe 2 octombrie, rata unui credit cu dobândă variabilă nu ar sări automat în ziua următoare. Problema este ceea ce se poate întâmpla ulterior cu dobânzile din economie.

Cum poate ajunge un downgrade de la stat în buzunarul românilor

Mecanismul este indirect și are mai multe etape.

Prima este finanțarea statului. Dacă investitorii consideră România mai riscantă, pot cere un randament mai mare pentru obligațiunile românești.

A doua este costul general al banilor. Statul concurează pe aceeași piață financiară cu băncile și companiile pentru atragerea capitalului. Dacă randamentele cerute pentru România cresc, mediul de finanțare devine mai scump.

A treia este finanțarea companiilor. Studiile economice asupra piețelor europene arată că retrogradările suverane pot fi urmate de creșteri ale costurilor de împrumut pentru companiile din țara respectivă. Un studiu publicat în Journal of International Money and Finance a identificat o creștere semnificativă a spreadurilor creditelor sindicalizate după downgrade-uri suverane, inclusiv prin canalul bancar.

Iar companiile care se finanțează mai scump tind, la rândul lor, să fie mai prudente cu investițiile, angajările și costurile. Abia aici apare legătura cu populația.

Un mediu în care statul se împrumută mai scump, companiile plătesc mai mult pentru credit, iar băncile operează într-o economie percepută ca mai riscantă poate pune presiune și pe costul creditării populației. Nu este o reacție automată și nu se produce neapărat în câteva zile. Este însă unul dintre canalele prin care riscul suveran poate ajunge în economia reală.

România are deja o problemă: dobânzile statului sunt foarte mari

Poate cel mai important argument pentru care decizia S&P trebuie urmărită este chiar factura pe care România o plătește deja pentru datoria publică.

În primele șapte luni din 2026, deficitul bugetar a fost de 48,08 miliarde de lei, echivalentul a 2,34% din PIB, față de 76,44 miliarde de lei și 3,99% din PIB în perioada similară din 2025. Deficitul s-a redus, așadar, cu 28,36 miliarde de lei.

În același timp, statul a plătit 40,12 miliarde de lei numai pentru dobânzi. Suma este cu 26,5% mai mare decât în primele șapte luni din 2025. Aici se află paradoxul finanțelor publice românești: deficitul scade, dar costul datoriei continuă să crească.

România reușește să reducă necesarul curent de bani, însă o parte tot mai mare din buget este consumată de dobânzile aferente datoriei acumulate anterior.

Ce se întâmplă cu depozitele și economiile românilor?

Un downgrade la „junk” nu înseamnă că depozitele bancare sunt în pericol și nici că banii din conturile populației se transformă în pierderi. Depozitele bancare sunt obligații ale băncilor față de clienții lor și sunt supuse regulilor specifice sistemului bancar și schemei de garantare a depozitelor.

În cazul unui downgrade suveran, ceea ce se poate modifica este mai degrabă mediul financiar în care funcționează băncile. Dacă dobânzile de piață cresc, băncile pot ajunge să plătească mai mult pentru anumite surse de finanțare. În funcție de concurență și de strategia fiecărei instituții, acest lucru poate influența în timp atât dobânzile la credite, cât și pe cele oferite la depozite.

Dar nici aici nu există o regulă de tipul „junk = dobânzi mai mari la depozite” sau „junk = bani pierduți în bancă”.

Ce se poate întâmpla cu creditele ipotecare

Pentru cei care au deja un credit, trebuie făcută distincția între dobânda fixă și cea variabilă. La un credit cu dobândă fixă, un downgrade al României nu schimbă în sine rata stabilită prin contract pe perioada în care dobânda este fixă.

La un credit cu dobândă variabilă, evoluția indicatorului de referință și a condițiilor de finanțare contează mult mai mult. Dacă un downgrade contribuie la creșterea randamentelor și a costurilor de finanțare, efectele pot apărea ulterior în piață, dar nu există o legătură mecanică între decizia S&P și rata lunară.

Pentru cei care vor să ia un credit nou, situația poate fi mai sensibilă. Băncile își stabilesc prețurile ținând cont de costurile de finanțare, risc, lichiditate și concurență. Un risc suveran mai ridicat poate contribui la un mediu de creditare mai scump.

Cine ar simți primul șocul?

Primul care ar simți efectul direct ar fi statul român. Apoi ar putea urma companiile și instituțiile financiare care se finanțează pe piețele de capital sau prin împrumuturi externe.

Populația ar simți efectele mai târziu și, probabil, mai puțin direct: prin costul creditelor, investiții mai prudente, presiune asupra cursului și, în funcție de amploarea șocului, prin încetinirea economiei.

De aceea este greșit să spunem că un downgrade înseamnă automat „rate mai mari pentru toți românii”. La fel de greșit este însă să spunem că ratingul nu are nicio legătură cu populația.

Un alt risc: presiunea asupra leului

O retrogradare ar putea avea efect și asupra pieței valutare dacă investitorii străini își reduc expunerea pe active românești sau cer o primă de risc mai mare.

Asta nu înseamnă că un downgrade produce automat o depreciere a leului. Cursul depinde de numeroși factori: fluxurile comerciale, contul curent, intrările de capital, politica BNR, dobânzile, sentimentul regional și situația de pe piețele internaționale.

Dar într-o economie cu deficite externe ridicate, un șoc de încredere poate deveni mai costisitor. S&P a indicat tocmai vulnerabilitatea externă și fiscală printre riscurile care justifică perspectiva negativă asupra României.

Și există și scenariul în care nu se întâmplă nimic spectaculos

Un downgrade nu produce obligatoriu o criză financiară. Piețele pot anticipa deja o parte din informație. Dacă investitorii consideră că retrogradarea era posibilă și au inclus-o deja în prețuri, reacția imediată poate fi limitată.

În plus, România nu ar deveni o țară fără acces la finanțare în momentul în care pierde investment grade. Statul ar continua să se împrumute, băncile ar continua să funcționeze, iar obligațiunile românești ar putea fi cumpărate în continuare de investitori.

Diferența este că finanțarea ar putea deveni mai scumpă, iar baza de investitori eligibili pentru anumite instrumente poate fi afectată de regulile interne ale unor fonduri și instituții.

De aceea, adevărata problemă nu este ziua de 2 octombrie. Problema este ce face România după 2 octombrie.

Ce ar trebui să urmărească românii după verdictul S&P

Pentru cei cu credite, câteva cifre vor fi mai importante decât simpla etichetă „investment grade” sau „junk”. În primul rând, evoluția randamentelor titlurilor de stat. Apoi, ROBOR și IRCC, deciziile BNR privind dobânda-cheie, cursul leu-euro și inflația.

La fel de importantă este evoluția deficitului bugetar și, mai ales, credibilitatea planului fiscal pentru următorii ani.

S&P a spus explicit că perspectiva negativă este legată de riscul ca ajustarea fiscală să nu fie implementată conform așteptărilor.

Cu alte cuvinte, agenția nu va evalua doar fotografia României din această toamnă, ci și capacitatea statului de a continua corecția fiscală.

2 octombrie nu este ziua în care „cresc ratele”

Pentru românul obișnuit, cea mai importantă concluzie este și cea mai simplă: dacă S&P retrogradează România, rata creditului nu se modifică automat în ziua următoare.

Dar o retrogradare ar fi un semnal că investitorii și agenția de rating văd un risc mai mare în finanțele României. Iar dacă această percepție se transformă în randamente mai mari la titlurile de stat, costuri de finanțare mai mari și presiuni asupra cursului sau inflației, efectele pot ajunge treptat și la populație.

România are deja un avertisment în propriul buget: în primele șapte luni ale anului, statul a plătit peste 40 de miliarde de lei numai pentru dobânzi, cu 26,5% mai mult decât cu un an înainte.

Așadar, întrebarea nu este dacă pe 3 octombrie românii vor avea o rată mai mare la bancă. Întrebarea este cât de scump va deveni, de atunci înainte, banul în România.

Iar răspunsul va depinde nu doar de S&P, ci mai ales de ceea ce va face statul român cu deficitul, datoria și economia după verdictul agenției.