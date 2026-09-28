Record pe piața de energie: România a tranzacționat peste 62.500 MWh pentru o singură zi

Publicat la 28.09.2026, 15:10:27

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Piața românească de energie electrică a atins luni un nou maxim al anului în ceea ce privește volumul tranzacționat pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU). Pentru ziua de livrare 28 septembrie, participanții au tranzacționat 62.552 MWh, cel mai ridicat nivel din 2026 după maximele consemnate în luna februarie. Prețul mediu de tranzacționare a fost de 154,34 euro/MWh, sub media europeană a zilei, estimată de OPCOM la aproximativ 171 euro/MWh. Recordul arată o activitate intensă pe piața spot, într-un moment în care producția și consumul de energie sunt influențate tot mai mult de variațiile surselor regenerabile și de evoluția cererii. Cel mai mare volum din acest an după maximele din februarie OPCOM precizează că nivelul de 62.552 MWh reprezintă cel mai ridicat volum înregistrat în acest an pe PZU după maximele din perioada de iarnă, în luna februarie.

Piața pentru Ziua Următoare este mecanismul prin care producătorii, furnizorii și ceilalți participanți își stabilesc în avans pozițiile pentru energia care urmează să fie livrată în ziua următoare. Un volum mai mare tranzacționat înseamnă, în acest context, o activitate mai intensă a participanților și o utilizare mai amplă a mecanismului organizat de piață. OPCOM subliniază că lichiditatea permite participanților să-și ajusteze mai eficient pozițiile comerciale. Cristina Șetran, directorul general al OPCOM, spune că recordul confirmă capacitatea PZU de a gestiona volume ridicate și rolul pieței spot în formarea transparentă a prețului energiei electrice. Energia românească, sub media europeană Deși volumul tranzacționat a atins un record anual, prețul mediu pentru 28 septembrie nu a fost printre cele mai ridicate din regiune.

Cei 154,34 euro/MWh s-au situat cu aproximativ 17 euro/MWh sub media europeană indicată de OPCOM, de circa 171 euro/MWh. Diferența trebuie însă interpretată cu atenție. Prețul PZU se modifică de la o oră la alta și este influențat de combinația dintre cerere, producția disponibilă, interconexiuni și condițiile meteorologice. Un preț mediu zilnic mai redus nu înseamnă automat că energia este ieftină pe tot parcursul zilei. Datele OPCOM arată, de altfel, cât de mari pot fi variațiile orare. Pentru 26 septembrie, de exemplu, prețul de bază pe PZU a variat de la 160,15 euro/MWh, iar valorile orare au coborât până la aproximativ 30 euro/MWh și au urcat la peste 230 euro/MWh. Un volum mare într-o piață cu producție regenerabilă ridicată Recordul de tranzacționare vine într-o zi în care România a avut condiții favorabile pentru producția din surse regenerabile. Luni, 28 septembrie, în jurul orei 13:30, parcurile eoliene și fotovoltaice asigurau împreună aproape 75% din producția de electricitate a României, potrivit datelor Transelectrica citate de Profit.ro. În același timp, România exporta energie la o putere de peste 3.000 MW. Este o combinație care explică de ce piața electrică devine tot mai dependentă de evoluția vremii: într-o zi cu vânt și soare, producția regenerabilă poate crește rapid, iar participanții trebuie să-și ajusteze permanent pozițiile. PZU devine astfel un mecanism important pentru echilibrarea comercială a acestor variații. Peste 200 de participanți pe piața spot OPCOM spune că pe piața spot sunt înregistrați peste 200 de participanți, iar lichiditatea permite ajustarea pozițiilor comerciale pe termen scurt. Operatorul consideră că mecanismele organizate de tranzacționare facilitează atât funcționarea producției convenționale, cât și integrarea energiei produse din surse regenerabile. În paralel, activitatea OPCOM se extinde pe mai multe segmente ale pieței. Operatorul administrează piețe pentru energie electrică și gaze naturale, piețe pe termen scurt și lung și mecanisme asociate certificatelor verzi. OPCOM este, de asemenea, operator desemnat al pieței de energie electrică pentru cuplarea piețelor pentru ziua următoare și intrazilnice. Recordul de volum nu înseamnă automat energie mai ieftină Pentru consumatori, diferența este importantă. Un record de cantitate tranzacționată pe PZU nu se traduce automat prin facturi mai mici. Piața spot reprezintă doar una dintre componentele sistemului de formare a costurilor energiei, iar prețul final plătit de consumatori depinde de structura contractului, achizițiile furnizorului, tarifele reglementate, taxe și alte componente. Ceea ce arată recordul OPCOM este altceva: piața spot a devenit un mecanism tot mai intens utilizat pentru gestionarea energiei disponibile și a variațiilor dintre producție și consum. Iar ziua de 28 septembrie oferă un exemplu interesant. România a tranzacționat un volum record pentru 2026, la un preț mediu sub media europeană, în timp ce producția eoliană și solară a urcat la niveluri foarte ridicate. Pentru piața de energie, aceasta este poate cea mai importantă schimbare: nu mai contează doar câtă energie poate produce România, ci și cât de bine poate piața să o tranzacționeze, transporte și integreze atunci când producția se schimbă rapid.