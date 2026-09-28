A murit Patrick André de Hillerin, jurnalistul care a scris pentru Cațavencu încă din anii ’90. Avea doar 52 de ani

Publicat la 28.09.2026, 21:22:00

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Jurnalistul și editorialistul Patrick André de Hillerin a murit luni, 28 septembrie 2026, la vârsta de 52 de ani. A fost una dintre semnăturile recognoscibile ale presei românești și unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Jurnalistul ar fi fost găsit fără viață în comuna Jurilovca, județul Tulcea, localitate în care locuia de câțiva ani. Informațiile privind circumstanțele exacte ale decesului sunt încă neclare. Unele publicații au relatat că jurnalistul avea probleme medicale și au vehiculat ipoteza unui accident vascular cerebral, însă cauza morții nu fusese confirmată oficial la momentul publicării acestor informații.

A început să scrie din 1990, pe când avea 15 ani Patrick André de Hillerin a început să scrie în 1990, pe când era elev în clasa a IX-a. Debutul său s-a produs în revista Ligii Studenților, în perioada manifestației-maraton din Piața Universității. De acolo avea să ajungă la Cațavencu, publicație care urma să-i marcheze decisiv cariera. Ulterior, a devenit membru fondator al Academiei Cațavencu și, mai târziu, al Cațavencii. Parcursul său profesional a inclus colaborări cu Libertatea, Săptămâna Financiară și Dilema, dar și apariții în proiecte de televiziune precum „Jurnalul Academiei Cațavencu”, „Starea Nației” și „România 9”. În 2017, a preluat conducerea editorială a cotidianului Obiectiv din Tulcea, implicându-se în presa locală și în problemele comunității și ale Deltei Dunării.

În 2016, Patrick André de Hillerin a publicat cartea „Dumnezeu are legitimația de presă”, o selecție de articole despre presa românească și despre transformările prin care trecuse industria media. Cartea reunea texte publicate în Săptămâna Financiară, Academia Cațavencu și Cațavencii. În ultimii ani, s-a stabilit în Delta Dunării, unde era bine integrat în comunitatea locală și despre care a scris în mai multe rânduri. În august 2025, Patrick André de Hillerin a intrat în echipa Gândul, unde a început să publice editoriale săptămânale despre actualitatea socială și politică. Pe pagina sa de autor de la Gândul figurează inclusiv editorialul publicat pe 22 septembrie 2026, „Statul român lucrează pentru Călin Georgescu”, cu doar câteva zile înainte de moartea sa. Practic, Patrick André de Hillerin a rămas jurnalist până la capăt. Patrick André de Hillerin este fratele directorului de imagine Lulu de Hillerin.