Cash-flow-ul unei firme explicat: De ce poți avea profit și totuși să rămâi fără bani

Publicat la 29.09.2026, 06:01:00

Pentru orice antreprenor, urmărirea cash flow-ului este esențială. O firmă poate supraviețui o perioadă cu un profit redus, dar lipsa lichidităților poate crea probleme imediat atunci când apar salarii, taxe, chirii sau facturi care trebuie plătite.

Explicația este diferența dintre profit și cash flow-ul firmei . Profitul arată dacă activitatea este profitabilă din punct de vedere contabil, în timp ce cash flow-ul arată cât numerar intră și cât numerar iese efectiv din firmă.

Poți avea o firmă profitabilă și, în același timp, să nu ai suficienți bani în cont pentru a plăti facturile. Pare o contradicție, dar situația este mai frecventă decât pare.

Dacă într-o lună firma încasează 100.000 de lei și plătește 80.000 de lei, cash flow-ul este pozitiv cu 20.000 de lei.

Cash flow-ul unei firme reprezintă fluxul de bani care intră și ies din companie într-o anumită perioadă.

Dacă plătește 120.000 de lei și încasează doar 100.000 de lei, cash flow-ul este negativ cu 20.000 de lei.

Important este că acest calcul urmărește momentul în care banii circulă efectiv, nu doar momentul în care se emite o factură sau se înregistrează o cheltuială.

Profitul nu înseamnă bani în cont

Aici apare una dintre cele mai importante diferențe pentru un antreprenor.

Să presupunem că o firmă vinde produse în valoare de 100.000 de lei unui client. Firma emite factura, iar venitul poate fi înregistrat contabil.

Clientul însă are termen de plată de 60 de zile.

În același timp, firma trebuie să plătească furnizorii în 15 zile și are de achitat salarii, chirie și alte cheltuieli.

Firma poate avea astfel o vânzare profitabilă, dar banii din acea vânzare nu sunt încă disponibili în cont.

Profitul poate exista înainte ca banii să fie încasați.

Acesta este unul dintre motivele pentru care o firmă poate arăta bine în contabilitate și, totuși, să aibă probleme de lichiditate.

Un exemplu simplu

Să presupunem că o firmă are următoarea situație într-o lună:

vânzări facturate: 100.000 lei ;

costuri totale asociate activității: 70.000 lei ;

profit contabil: 30.000 lei.

La prima vedere, lucrurile arată bine.

Problema este că din cei 100.000 de lei facturați, clienții plătesc imediat doar 20.000 de lei. Restul de 80.000 de lei urmează să fie încasați luna următoare.

În schimb, firma trebuie să achite în această lună 70.000 de lei către furnizori și pentru celelalte cheltuieli curente.

Calculul disponibilului de numerar este:

20.000 lei încasați - 70.000 lei plătiți = -50.000 lei

Așadar, firma poate avea un profit de 30.000 de lei pe hârtie, dar un cash flow de -50.000 de lei în luna respectivă.

Diferența este esențială: cei 80.000 de lei reprezintă bani pe care firma îi are de primit, nu bani pe care îi poate folosi acum pentru a-și plăti obligațiile.

De ce poate apărea această situație?

Există mai multe cauze.

1. Clienții plătesc târziu

Este una dintre cele mai comune probleme. Firma face vânzarea și înregistrează venitul, dar trebuie să aștepte 30, 60 sau chiar 90 de zile pentru încasare.

Cu cât termenul de plată este mai lung, cu atât firma are nevoie de mai mulți bani proprii pentru a susține activitatea până la încasare.

2. Firma plătește furnizorii mai repede decât încasează de la clienți

Dacă furnizorii cer plata în 15 zile, iar clienții plătesc în 60 de zile, apare un decalaj de numerar.

Firma trebuie să finanțeze diferența dintre cele două momente.

3. Firma investește masiv

O companie poate avea profit, dar poate folosi banii disponibili pentru achiziția unor echipamente, mașini, mobilier sau alte active.

Profitul nu dispare neapărat din punct de vedere contabil, dar numerarul disponibil scade.

4. Firma rambursează credite

Plata ratelor și a principalului unui credit afectează disponibilul de numerar. De aceea, un antreprenor trebuie să țină cont nu doar de profit, ci și de obligațiile de plată care urmează.

Profitul și cash flow-ul răspund la întrebări diferite

O modalitate simplă de a le diferenția este să te gândești la două întrebări.

Profitul răspunde la întrebarea:

„Activitatea firmei a generat un câștig după ce luăm în calcul veniturile și cheltuielile?”

Cash flow-ul răspunde la întrebarea:

„Câți bani sunt disponibili și cum au intrat sau au ieșit din firmă?”

Ambele informații sunt importante, dar nu spun același lucru.

O firmă poate avea profit și cash flow negativ. De asemenea, poate avea cash flow pozitiv într-o anumită perioadă fără ca activitatea să fie neapărat profitabilă pe termen lung, de exemplu dacă primește un împrumut sau încasează o sumă mare dintr-o perioadă anterioară.

Cum urmărești cash flow-ul unei firme?

Un instrument simplu este un tabel în care notezi, pentru fiecare perioadă:

soldul de bani de la începutul perioadei;

toate încasările;

toate plățile;

soldul de bani de la final.

De exemplu:

Situație Sumă Bani la începutul lunii 30.000 lei Încasări +50.000 lei Plăți -65.000 lei Bani la finalul lunii 15.000 lei

În acest caz, firma a avut un cash flow negativ de 15.000 de lei în luna respectivă, chiar dacă poate avea profit conform situațiilor contabile.

Ce trebuie să urmărească antreprenorul?

Un cash flow sănătos presupune să știi nu doar cât ai de încasat, ci și când vei încasa banii.

Este util să urmărești:

facturile care urmează să fie încasate;

termenele de plată ale clienților;

facturile pe care trebuie să le achiți;

salariile și taxele;

ratele și alte obligații financiare;

investițiile planificate;

soldul disponibil din conturi.

În acest fel, poți identifica din timp perioadele în care plățile sunt mai mari decât încasările.

Concluzie

Cash flow-ul unei firme nu este același lucru cu profitul. Profitul arată rezultatul economic al activității, în timp ce cash flow-ul urmărește circulația efectivă a banilor.

O firmă poate factura 100.000 de lei și poate avea un profit de 30.000 de lei, dar dacă încasează doar o parte din bani și trebuie să-și plătească imediat furnizorii și celelalte obligații, poate ajunge temporar fără lichidități.

De aceea, pentru un antreprenor nu este suficient să știe „cât profit am?”. La fel de important este să știe „câți bani am disponibili și când intră următorii bani în firmă?”

În practică, o bună gestionare a cash flow-ului înseamnă să urmărești permanent diferența dintre banii care intră, banii care ies și momentul în care aceste operațiuni au loc.

Sursă foto: Pinterest