După majorarea TVA, statul a încasat cu 20,8 miliarde de lei mai mult în primele opt luni din 2026. Ce arată comparația pe 12 luni

Publicat la 29.09.2026, 07:59:49

Aceste diferențe nu pot fi atribuite integral majorării TVA: Ministerul Finanțelor indică și digitalizarea colectării, iar încasările sunt influențate de prețuri, consum și rambursările de taxă.

O comparație între două intervale de câte 12 luni arată o creștere de 27,71 miliarde de lei după schimbarea cotelor.

Modificarea a mărit taxa aplicată multor cumpărături. De exemplu, pentru un produs cu prețul fără TVA de 100 de lei, aplicarea cotei standard de 21%, în loc de 19%, duce prețul cu taxă de la 119 la 121 lei, dacă prețul de bază rămâne același. Exemplul arată efectul matematic al schimbării cotei; nu descrie cu cât s-au scumpit efectiv produsele în magazine.

La 1 august 2025, cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21%. Cota redusă de 9% a fost majorată la 11%, iar cea de 5% a fost eliminată. Unele bunuri și servicii taxate anterior cu 9% au trecut la cota standard de 21%. Pentru alimente și medicamente de uz uman, cu excepțiile prevăzute de lege, se aplică noua cotă redusă de 11%.

Plus 20,8 miliarde de lei la opt luni

Potrivit execuției bugetare comunicate de Ministerul Finanțelor, statul a încasat din TVA 103,35 miliarde de lei în primele opt luni din 2026. În perioada ianuarie–august 2025, încasările fuseseră de aproximativ 82,55 miliarde de lei. Diferența este de 20,8 miliarde de lei, echivalentul unei creșteri de 25,2%.

Cele două perioade au însă baze fiscale diferite. În primele șapte luni din 2025 erau în vigoare vechile cote de TVA, iar majorarea s-a aplicat începând cu august. În 2026, noile cote erau deja în vigoare pe tot parcursul celor opt luni analizate. Această diferență contribuie la explicarea creșterii încasărilor.

Nu rezultă de aici că majorarea cotelor a produs, singură, toate cele 20,8 miliarde de lei în plus. Veniturile din TVA se schimbă și în funcție de valoarea vânzărilor, de evoluția prețurilor, de structura consumului, de importuri, de rambursările către firme și de capacitatea statului de a încasa taxa datorată.

Ce arată comparația pe 12 luni

În cele 12 luni dinaintea majorării TVA, august 2024-iulie 2025, statul a încasat net 124,75 miliarde de lei din această taxă. În următoarele 12 luni, încasările au ajuns la 152,46 miliarde de lei, cu 27,71 miliarde de lei, sau 22,2%, mai mult.

Calculul reunește datele anuale din 2024 și 2025 cu cele pentru primele șapte luni din 2024, 2025 și 2026. Diferența arată creșterea încasărilor, nu efectul exclusiv al cotelor majorate: au contat și prețurile, consumul, colectarea și rambursările de TVA.

Ministerul Finanțelor a pus accelerarea încasărilor din a doua parte a anului 2025 atât pe seama modificării cotelor de TVA, cât și a digitalizării, inclusiv prin e-Factura. Instituția nu a publicat însă, în datele folosite aici, un calcul care să arate separat câți bani a adus fiecare factor. Așadar, o colectare mai bună este indicată de minister ca explicație, dar contribuția ei la plusul de 27,71 miliarde de lei nu poate fi cuantificată din aceste cifre.

Deficit mai mic, dar dobânzi mai mari

În primele opt luni din 2026, toate veniturile bugetului general consolidat au însumat 468,10 miliarde de lei, cu aproape 48 de miliarde de lei peste nivelul perioadei similare din 2025. Cheltuielile au ajuns la 527,53 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 21,06 miliarde de lei.

În aceste condiții, deficitul bugetar s-a redus de la 86,36 miliarde de lei în ianuarie–august 2025 la 59,42 miliarde de lei în ianuarie–august 2026. Ca pondere în PIB, acesta a coborât de la 4,51% la 2,89%. Diferența dintre cele două deficite este de 26,94 miliarde de lei.

Creșterea încasărilor din TVA a fost o parte importantă a evoluției veniturilor, dar bugetul a primit mai mulți bani și din alte surse. Contribuțiile de asigurări au crescut cu aproximativ 9,8 miliarde de lei, iar sumele primite de la Uniunea Europeană și alți donatori au fost cu aproximativ 37,7% mai mari decât în primele opt luni din 2025.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că execuția confirmă efectele măsurilor adoptate, dar avertizează că este necesară în continuare o abordare prudentă a cheltuielilor. Datele arată că statul încasează semnificativ mai mult din TVA după majorarea cotelor. Ele nu permit însă împărțirea celor 20,8 miliarde de lei în plus la opt luni sau a celor 27,71 miliarde de lei în plus la 12 luni între efectul cotelor, colectare și ceilalți factori economici.