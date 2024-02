”Superman” a venit să ajute la promovarea Gloriei Buzău

Gloria Buzău a folosit la maximum pauza competițională și s-a întărit serios în vederea meciurilor care pot aduce în primăvară o promovare la care visează întregul oraș. În cantonamentul din Antalya, buzoienii au avut alături de ei și noile achiziții. Printre noii jucători se numără și fostul căpitan al Rapidului, fundașul Alexandru Dandea.

În vârstă de 36 de ani, Dandea nu este doar unul dintre cei mai experimentați jucători ai Gloriei, ci unul dintre fotbaliștii din Liga 2 cu cea mai impozantă carte de vizită. Campion cu Astra, căpitan la Rapid și fost jucător la Dinamo, el spune că negocierile cu buzoienii au durat puțin și că are un singur obiectiv: promovarea. El a debutat spectaculos pentru Gloria, cu un gol marcat în primul amical din cantonamentul din Antalya, în remiza, 1-1, cu divizionara secundă Polonia Varșovia.

„M-am înțeles foarte ușor cu ei, pentru că știam de interesul lor pentru mine și nu am stat prea mult pe gânduri. Cred că avem o șansă mare de a promova, altfel nu acceptam această provocare. Dar nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, că sunt echipe bune, de tradiție care vor să promoveze și cred că va fi o luptă foarte strânsă” – Alexandru Dandea, fotbalist Gloria Buzău.

A fost campion cu Astra în 2016

Rapidist de mic, Dandea își amintește că momentul în care a semnat cu echipa lui de suflet, în 2020, a însemnat o bucurie la fel de mare ca acela în care a devenit campion cu Astra, în 2016!

„Amândouă au fost bucurii la fel de mari. În primul rând că am semnat cu Rapidul, nu că am primit ulterior și banderola, ea a fost un bonus să zic așa. Cred că amândouă o să le pun pe același loc ca bucurii” – Alexandru Dandea, fotbalist Gloria Buzău.

După cum își amintește, în perioada petrecută la Astra meciurile Rapidului erau urmărite cu sufletul la gură de jumătate de echipă.

„Jumătate de echipă ne uitam la meciuri, pentru că acolo eram foarte mulți rapidiști. Era Daniel Niculae, Ioniță, Oros, după aceea a venit și Săpunaru, eram foarte mulți rapidiști” – Alexandru Dandea, fotbalist Gloria Buzău.

Chiar dacă s-a făcut cunoscut pe postul de fundaș central, Dandea a debutat ca… atacant! În ceea ce privește postura de apărător, el spune că cel mai dificil nu e să joci împotriva prietenilor, ci să faci față glumelor de după meci, dacă pierzi în fața lor.

„La seniori când am debutat am debutat ca atacant la liga a doua, la CSM Râmnicu Vâlcea și după aia ușor-ușor am fost retras mijlocaș central, fundaș central. Cu prietenii e greu să joci, dar și ușor. Dacă câștigi e bine, dacă nu câștigi nu e bine, că intervin șicanele” – Alexandru Dandea, fotbalist Gloria Buzău.

Fiul lui Dandea este portar, socrul e un fost mare jucător

Acasă la Dandea fotbalul se mănâncă pe pâine. Căsătorit cu fiica fostului celebru jucător al formației Inter Sibiu, Adrian Văsâi, ulterior selecționer al diverselor naționale de juniori, Alex are un fiu care îi calcă pe urme. Numai că nu e jucător de câmp ci… portar.

„Familia din păcate nu poate veni, pentru că am un băiețel de 8 ani, e în clasa a doua și mi-e greu să-l mut iar cu școala. A rămas acasă, la Sibiu. Face și el fotbal, e portar, îi place foarte mult și sper să ajungă și el fotbalist. Încă nu îmi dă sfaturi. Vine mereu la meciuri, cel puțin când eram la Rapid venea mereu la meciuri, vorbim despre fotbal, pentru că este curios, îi place să învețe și sper ca într-o zi să-mi calce pe urme” – Alexandru Dandea, fotbalist Gloria Buzău.

Chiar dacă soția a crescut cu fotbalul în sânge, Alex spune că ea nu îl critică după meciuri și nici nu-i dă sfaturi tehnico-tactice.

„Soția cunoaște fenomenul, pentru că, după cum știți, și tatăl ei a fost fotbalist foarte bun. În schimb cu ea nu prea vorbim despre fotbal, nu prea vorbesc despre fotbal” – Alexandru Dandea, fotbalist Gloria Buzău.

Când era copil Alex Dandea adora să culeagă strugurii

Când este acasă ori când sunt în vacanțe, Alex e nedespărțit de cel mic. De dragul lui s-a pozat chiar și cu eroul preferat al celui mic, Hulk, deși favoritul lui e Superman.

„Hulk e favoritul lui, ne uitam la desene și la început când am făcut poza era puțin speriat. Super-eroul meu preferat e Superman” – Alexandru Dandea, fotbalist Gloria Buzău.

Originar din ținutul vinurilor bune, Drăgășani, Alex Dandea nu uită copilăria, când abia aștepta toamna să meargă la cules de struguri și apoi să-i calce în butoi.

„Bunicul meu avea vie foarte multă și în fiecare an mergeam împreună cu familia, cu fratele meu să ajutăm. Mai ales la început, când eu fiind cel mai mic eram singurul care intram în butoi să pot să-l spăl și era o gaură pe unde mă băgam mereu acolo” – Alexandru Dandea, fotbalist Gloria Buzău.

Dandea nu e singurul jucător care a venit în această iarnă la Gloria Buzău. Au mai sosit Ovidiu Perianu, Alexandru Fărăgău, Rassambek Akhmatov, Radu Crișan și Mihnea Rădulescu. Cu patru etape înaintea finalului sezonului regulat, Gloria Buzău ocupă locul 5 în clasament. Pentru a intra în play-off-ul de promovare, buzoienii trebuie să termine între primele 6. Ei mai au de jucat cu Progresul Spartac (deplasare), Corvinul (acasă), CSM Reșița (deplasare) și Viitorul Târgu Jiu (acasă).