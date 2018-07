Teorodovici: Președintele ANAF nu mai are autoritate. Vom stabili împreună cu premierul ce e de făcut

Aflat in studio la o emisiune a Antenei 3, Sebastian Bodu (fost presedinte ANAF) l-a intrebat pe Eugen Teodorovici (care facea declaratii prin telefon) ce va face cu Ionut Misa, care nu mai are nicio autoritate. In prima faza, Teodorovici nu a inteles intrebarea.

“Cum? Ce ati spus? Ca eu n-as avea autoritate? A, seful ANAF. Am inteles. Cu asta putem trai. Da, aveti perfecta dreptate”, a declarat Teodorovici.

Ministrul de Finante a spus ca decizia privind conducerea ANAF se va lua saptamana viitoare, cand va discuta si cu premierul Dancila.

“Asa este normal, sa avem aceasta discutie cu presedintele ANAF si premierul Viorica Dancila, cea care numeste presedintele ANAF. Ce spune domnul Bodu este foarte adevarat. Avem nevoie de o abordare clara, de o focusare clara la ANAF. Eu am si multe alte exigente si cerinte pe aceasta zona. Ca adminitratie nu-mi permit, spre exemplu, sa vin cu un plan pe Sanatate si sa aflu ca la nivel de colectare a TVA nu suntem unde trebuie. Sau ca avem probleme pe capitolul accize. Astia sunt principalii tai piloni”, a spus Eugen Teodorovici.

Saptamana aceasta, Eugen Teodorovici a anunţat că aşteaptă motivul legal pentru care ANAF nu a cerut la Cartea Funciară ca imobilul din Sibiu pierdut de familia preşedintelui Klaus Iohannis să treacă în proprietatea statului și că şeful ANAF, Ionuţ Mişa, nu va mai fi subordonatul său dacă “nu răspunde cerinţelor”, relatează Mediafax. Declaraţiile ministrului vine după ce preşedintele ANAF a spus că instituţia pe care o conduce are nevoie de un titlu în baza căruia să poată fi efectuată executarea.

