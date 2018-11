Toader, ironii gratuite către un membru CSM

Prin raspunsurile sale, Toader a dat de inteles ca nu vrea sa puna in aplicare recomandarile MCV si nu suspenda procedura, fara a da alte explicatii.

“Suspendarea imediata” atat a implementarii Legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta ce le vizeaza, precum si a procedurilor de numire si revocare a procurorilor-sefi sunt recomandarile exprese ale Comisiei Europene. Vera Jourova, comisarul european pentru Justitie, are o intalnire chiar marti cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

Asta in contextul in care doua asociatii de magistrati cer autoritatilor din Romania sa puna in aplicare recomandarile facute de Comisia Europeana, Comisia de la Venetia sau organismul GRECO.

