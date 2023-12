Top 4 calitati ale unui fermier de succes – O perspectiva asupra agriculturii moderne

Majoritatea oamenilor cred ca agricultura este o treaba destul de simpla si, din acest motiv, deseori subestimeaza fermierii. Cu toate acestea, agricultura este o activitate foarte complexa care necesita multa munca si o gestionare adecvata a timpului si resurselor. Toata lumea poate cultiva culturi, dar nu toata lumea poate fi un fermier de succes.

A fi un fermier de succes inseamna a avea o recolta cu un randament bun si de calitate, obtinand profit, dar si gestionand business-ul intr-un mod sustenabil. Acesta este obiectivul fiecarui fermier, indiferent daca gestioneaza o recolta mare sau productii mici, destinate familiei.

Caracteristicile unui fermier de succes

In timp ce muncesc pentru construirea unei afaceri agricole de succes, multi fermieri se intreaba daca fac ceea ce trebuie si cauta in permanenta solutii pentru a gestiona mai eficient productia. Chiar daca nu exista o formula unica pentru reusita, un fermier de succes este o persoana care indeplineste aceste trei caracteristici importante:

1. Organizat si bun Cunoscator in gestionarea activitatilor agricole

Un fermier de succes stie intotdeauna cate ore de lucru au fost necesare pentru fiecare activitate agricola, pentru fiecare parcela sau in tot sezonul agricol. In functie de numarul de ore de lucru, un manager poate stabili daca o anumita activitate a durat mai mult timp decat era planificat si apoi poate urmari modul in care aceasta afecteaza productia si finantele business-ului.

Monitorizarea orelor de lucru faciliteaza luarea deciziilor cu privire la viitoarele activitati agricole. Pe baza datelor despre orele de lucru petrecute la o anumita activitate, un fermier poate organiza activitatile viitoare si poate planifica cat de multi lucratori sau ore de lucru vor fi necesare pentru a gestiona productia viitoare.

A fi organizat si bun cunoscator in gestionarea activitatilor agricole include, de asemenea, urmarirea eficientei fiecarui langajat. In timp ce unii sunt eficienti, altii pot absenta sau pot fi mai putin productivi. Un fermier de succes este capabil sa plateasca angajatii pe baza eficientei lor, un factor deosebit de important in cazul lucratorilor sezonieri angajati de obicei in timpul recoltei.

Pe langa urmarirea orelor de lucru si a eficientei fiecarui lucrator, fermierii de succes urmaresc si costurile cu munca pentru fiecare activitate agricola, fiecare parcela si pe sezon. Procedand astfel, ei stiu cat costa o anumita activitate agricola, ceea ce faciliteaza planificarea viitoare si gestionarea finantelor.

2. Deschidere spre noile tehnologii

Tehnologia isi face simtita prezenta si in agricultura. Astazi, producerea culturilor reprezinta mult mai mult decat cultivarea solului. Diversi senzori agricoli, drone, tractoare avansate cu sisteme de directie automate, software de gestionare a fermei si multe alte tehnologii remarcabile schimba modul in care sunt produse alimentele. Agricultura asociata ca fiind o activitate traditionala si ne-tehnologizata este acum modernizata si inteligenta.

Fiecare imbunatatire a tehnologiei agricole este orientata catre productivitatea fermierilor. Fermierii care sunt deschisi la noile tehnologii au astazi adevarata oportunitate de a-si imbunatati productia. Cu alte cuvinte, singurul lucru care sta intre un fermier si succes este propria vointa de a-si schimba abordarea si de a accepta solutii agricole modernizate si imbunatatite.

3. Managementul in functie de datele din teren

Pentru a creste productivitatea si profitabilitatea fermelor, reducand in acelasi timp riscurile si costurile, fermierii de succes iau decizii pe baza datelor. Gestionarea activitatii bazata pe date este singura modalitate sigura de utilizare a resurselor.

De exemplu, unii fermieri practica protectia daunatorilor, fertilizarea si multe alte activitati pe baza propriilor reguli. In acest sens, isi cheltuiesc adesea resursele fara sa stie daca este cu adevarat necesar, ceea ce duce, de obicei, la costuri mai mari si la o gestionare mai putin eficienta a culturii. Prin urmare, urmarirea utilizarii resurselor pentru fiecare cultura, camp si sezon, este extrem de importanta pentru a realiza o recolta productiva si profitabila.

In plus, fermierii de succes stiu intotdeauna ce culturi sunt cele mai productive si care pot avea un randament mai crescut.

4. Calitatea semintelor

A fi un fermier de succes necesita multa munca si cunostinte. Pentru o gestionare eficienta, fermierul trebuie sa aiba un anumit nivel de organizare, care uneori este greu de realizat. Din acest motiv, fermierii care se straduiesc sa obtina recolte mari si culturi de succes au nevoie inclusiv de un furnizor care sa le ofere seminte de legume calitative. Calitatea semintelor achizitionate se reflecta in mod direct in calitatea recoltei. Cropmarket pune la dispozitia agricultorilor profesionisti si amatori o gama variata de produse pentru a obtine randamentul dorit.