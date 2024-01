Pe când era căpitan de vas, Traian Băsescu aducea videoplayere, casete video și blugi în țară! Cui i-a recunoscut fostul președinte

”Și Traian Băsescu a adus filme când nu era voie”, este declarația cunoscutei critic de cinema Irina Margareta Nistor.

Fostul președinte i-a recunoscut personal legendarei voci a filmelor din comunism și nu i-a ascuns că, în acei ani, a mai adus și videoplayere, chiar și lapte praf pentru fetele sale. ”Traian Băsescu a adus filme aici când nu era voie. M-am întâlnit întâmplător cu el, fiind în Constanța. El a zis: «Sigur că aduceam, aduceam filme, lapte» Dacă tot l-am prins într-o zi, l-am întrebat. Toți l-au întrebat dacă aducea blugi și cafea”, a povestit Irina Margareta Nistor în cadrul podcastului lui Cătălin Oprișan.

Traian Băsescu aducea videoplayere, casete video și blugi în țară! ”Sigur, am văzut ce se întâmplă, că familia mea nu a trăit în altă lume. (…) Îmi spunea soția că nu au copiii lapte, blugi și filme și aduceam lapte praf, blugi, casete și video. Realitatea este că eu nu am simțit direct, în cei 12 ani cât am navigat, acea formidabilă presiune care exista la uscat. O realizam din ce îmi spunea soția. (…) Familia îmi spunea, dar trăind pe mare îmi era greu să am percepția exactă a grozăviilor de acasă. (…) Realizam ce se întâmplă, de fapt, când acostam la scara navei… era și secretarul de partid și directorul portului si al flotei”, spunea Traian Băsescu, fostul căpitan de cursă lungă a navei amiral a Flotei Comerciale Române, într-un interviu dat lui Marius Tucă.