ȚUȚUIANU, atacuri în rafală la adresa lui DRAGNEA

„Dragi prieteni,

În urmă cu 20 de ani m-am înscris în Partidul Social Democrat (PDSR la vremea respectivă), convins fiind că social-democrația modernă reprezintă opțiunea politică cea mai adecvată situației României. Partidul era în opoziție atunci, atât la nivel național, cât și județean.

Timp de peste două decenii, am fost un membru credincios al acestui partid, am muncit și am urcat treaptă cu treaptă, fără să ard etape și înțelegând asumarea fiecărui pas pe care l-am făcut. Din 2012, în calitate de președinte al Organizației Județene Dâmbovița, am câștigat TOATE bătăliile politice, aducând PSD Dâmbovița în primele 5 organizații din țară, recunoscută drept una modernă, energică și deschisă către societatea civilă, către oameni noi, de foarte bună calitate.

Partidul m-a răsplătit și am fost consilier județean, senator, președinte de Consiliu Județean, ministru. Am încercat să nu dezamăgesc și să confirm, prin prestația pe care am avut-o, încrederea primită. Le mulțumesc tuturor celor care au lucrat alături de mine în acest răstimp.”

