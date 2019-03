Victor Ponta: „Liviu Dragnea a văzut CĂTUȘELE și l-au lăsat nervii”

Liviu Dragnea „a văzut ieri cătușele (aluzie la un grup de protestatari care l-au întâmpinat pe Liviu Dragnea la Reșița agitând cătușe – n.r.) și l-au lăsat nervii”, a spus Victor Ponta. El susține că a aflat că duminică, la Târgu Jiu, Liviu Dragnea a fost băgat prin spate, cu o oră și jumătate înainte, în sala unde se ține conferința PSD. „Nu știu ce a făcut cu o oră și jumătate înainte, probabil că a stat în baie. (…) A stat pitit să nu mai vină cătușele și protestatarii”, a comentat ironic liderul Pro România. „Dacă dincolo de această lașitate și de stilul lui șobolănesc are curaj, noi suntem dispuși să ducem această bătălie și românii să decidă”, a spus Victor Ponta. El a mai afirmat despre liderul PSD că este un tip „laș, fricos, isteric, care se teme pentru liberatea și pentru banii pe care i-a furat”.

Preşedintele PSD le-a transmis, ieri, de la Reşiţa, un mesaj foştilor colegi de partid care au trecut la Pro România. „O să vorbim despre câți masoni sunt în acel partid, câți securiști, ce afaceri se învârt”, i-a avertizat Liviu Dragnea. Lui Liviu Dragnea îi este frică de Pro România, spune în replică Victor Ponta

„Vă spun eu care e boala: în luna martie va fi audiat la Înalta Curte în apelul pe care îl are, în luna aprilie în mod normal sunt depozițiile avocaților, în luna mai trebuie să se dea sentința. Eu, unul, ca om care am trecut prin aceste experiențe neplăcute, eu nu cred în poveștile lui Dragnea că și-a aranjat el completul, că o să-l achite, că a vorbit cu nu știu cine, eu sunt convins că judecătorii de la Înalta Curte, cei cinci, dacă au probe – și se pare că au – îl vor condamna, dacă n-au, sigur, îl vor achita. Această problemă personală a lui Dragnea se reflectă însă asupra întregii societăți și aici sunt două întrebări: când va da ordonanța prin care să scape de închisoare și faptul că dna Dăncilă – am văzut acum că are și Cancelarie – probabil că nu-și dorește să semneze și să intre în istorie ca cea care l-a salvat pe Dragnea și pe alții de închisoare; și ce se întâmplă cu PSD dacă o să aibă un lider care conduce din închisoare ca Toto Riina (lider mafiot din Italia – n.r.)?” – a arătat liderul Pro România.

„Coșmarul lui politic este Pro România, coșmarul lui personal este procesul, lațul care se strânge și noi suntem dispuși, avem tot curajul și hotărârea să ne luptăm cu Dragnea până la capăt”, a adăugat Victor Ponta. Între timp, avem niște probleme de funcționare a Guvernului României, a statului român, ordonanțe care ne afectează zi de zi, care se dau, care se iau înapoi”, a mai spus Victor Ponta exemplificând cu Ordonanța 114 și cu „scrisoarea pierdută” a lui Eugen Teodorovici, ministrul de finanțe, către Standard and Poor’s.