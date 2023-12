A luat bronzul la Europene și se pregătește de primul Crăciun acasă după 5 ani 

Andrei Ungur a adus prima medalie pentru România Campionatele Europene în bazin scurt de la Otopeni

Andrei Ungur a fost mare surpriză a României la Campionatele Europene de înot în bazin scurt care au loc la Otopeni. El a adus prima medalie pentru țara noastră, terminând pe locul 3 în proba de 100 m spate! E cel mai mare succes al înotătorului în vârstă de 25 de ani, care a petrecut ultimii cinci ani la facultate, în SUA.

„Nu mi-a venit să cred! La finalul cursei m-am uitat la monitor și m-am scărpinat la ochi să fiu sigur că văd bine. Apoi, m-am uitat cu atenție la timpul pe care l-am scos și mi-am dat seama că e timp bun, de medalie” – Andrei Ungur, medaliat cu bronz Campionatul European de înot în bazin scurt.

Sportivul a mers bine și în serii, și în semifinale, unde s-a clasat tot al treilea. Finala a fost, însă, cu totul diferită, iar Andrei recunoaște că a fost atât de concentrat, încât n-a auzit deloc galeria care-l încuraja în timpul cursei.

„A fost o cursă grea, dar frumoasă și, după rezultat foarte bună pentru mine. În ultimele luni m-am antrenat cu fratele meu și mă bucur mult că am reușit amândoi să ajungem la această performanță. În timpul cursei nu am auzit încurajările oamenilor dim tribună, doar la start și la finish” – Andrei Ungur, medaliat cu bronz Campionatul European de înot în bazin scurt.

Absolvent al Universității din Utah, Andrei spune că perioada petrecută acolo l-a făcut să se acomodeze atât de bine cu bazinul scurt, care i-a adus și cel mai mare rezultat al carierei.

„De cinci ani mă antrenam în bazin scurt și ăsta e favoritul meu. În bazin lung am impresia că nici nu mă pricep așa de bine. Sunt ca și două sporturi diferite” – Andrei Ungur, medaliat cu bronz Campionatul European de înot în bazin scurt.

El spune că bazinul de la Otopeni, în care se dispută și actualele Europene, este perfect pentru obținerea de performanțe deosebite. Singura problemă e că e prea departe de Baia Mare, acolo unde se antrenează sub îndrumarea fratelui său, Cătălin.

„Ne place, e un complex foarte nou, ne place cum se simte apa, ne place tot despre bazinul ăsta. Atât că e cam departe decât Baia Mare. În SUA sunt mai multe autostrăzi și e mult mai simplu. Dacă nu esti cel ce conduce, te urci în spate, dormi și ești acolo” – Andrei Ungur, medaliat cu bronz Campionatul European de înot în bazin scurt.

După cinci ani petrecuți la Universitate în SUA, Andrei Ungur va face primul Crăciun acasă, alături de familie. El recunoaște că îi e dor să meargă cu colindul. De asemenea, spune că experiența americană l-a schimbat mult ca om și că încearcă să pună în practică și aici ce a învățat acolo.

Originar din Firiza, o localitate alipită municipiului Baia Mare, Andrei spune că la ei încă se mai țin tradițiile.

„De cinci ani nu am mai făcut Crăciunul acasă, de când am fost plecat. Mergeam cu colindul, dar nu știu dacă s-a mai păstrat tradiția în ăștia cinci ani în care am fost plecat. Unde stau eu, în Firiza, e posibil să mai vină colindătorii, dar în Baia Mare și în orașe am auzit că nu prea se mai ține tradiția. Numai așa, între familii, se merge la colindat între prietenii de familie și la bunici” – Andrei Ungur, medaliat cu bronz Campionatul European de înot în bazin scurt.

Știe să gătească mâncăruri românești și mexicane

Sportivul recunoaște că de fiecare dată când e plecat de acasă, abia așteaptă să se întoarcă în casa părintească, acolo unde mama lui îi face felul de mâncare preferat: ciorba rădăuțeană. Așa cum a mărturisit, peste Ocean a învățat să gătească și el foarte bine.

„Cred că o să mă aștepte cu supa preferată. Supa, ciorba rădăuțeană. Dintre cei 5 ani în care am fost plecat în ultimii trei am stat în apartament cu colegi de casă și atunci am fost nevoit să învăț să gătesc. Știu să fac două feluri de dish-uri. Și românești și mexicane și ce îmi venea. Ce aveam prin frigider. Mă descurcam eu cumva. Am încercat de câteva ori să fac și prăjituri, dar nu mi-a ieșit așa de bine. Mai bine le cumpăr” – Andrei Ungur, medaliat cu bronz Campionatul European de înot în bazin scurt.

Andrei Ungur este o figură aparte în rândul înotătorilor români. El a terminat specializarea Film și speră că va putea îmbina calitățile sportive cu cele artistice pentru a-și împlini visul: acela de a filma rechini în Hawaii și de a ajunge apoi să lucreze pentru National Geographic.

„Am terminat școala în America, am studiat Film, Film Media Arts. Am ajuns pe o bursă completă pe sport, pe înot. Am primit o bursă completă în Divizia a II-a, după care ulterior după doi ani am reușit să devin mai bun la înot și mi s-a oferit o bursă în Divizia I. La University of Utah”– Andrei Ungur, medaliat cu bronz Campionatul European de înot în bazin scurt.

Visează să filmeze documentare cu rechini

El visează să filmeze documentare în junglă, dar pentru a-și face mâna, vrea să facă un stagiu de pregătire în Hawaii, printre rechini. Până atunci, vrea să încerce să obțină cât mai multe rezultate bune la înot.

„Aș vrea să fac documentare, cel mai mult mi-ar plăcea să lucrez la National Geographic, să mă trimită prin junglă, prin Amazon și să filmez. O să-mi fie frică de junglă, dar frica trebuie învinsă. Momentan vreau să mă concentrez pe o carieră de înot, și ulterior tare mult mi-ar place să mă mut în Hawaii, să filmez delfini și rechini și ce mai este pe acolo. Să-mi fac un pic de experiență și cu camere mai bune și cu echipe și după aia, dacă mă vor, foarte bine” – Andrei Ungur, medaliat cu bronz Campionatul European de înot în bazin scurt.

Chiar dacă a absolvit Universitatea din Utah, Andrei și-a șocat prietenii prin postarea unor fotografii cu roba de absolvent pe plaja din Hawaii sau în Ocean. El a povestit cum i-a venit această idee.

„Am vrut să văd Hawaii de când am ajuns în America. Am zis că trebuie, și chiar voiam să mă mut acolo, dar nu am reușit nicicum. Și cum am terminat școala am zis hai, dacă tot am terminat ar fi o perioadă perfectă să merg în Hawaii. Cu două zile înainte am avut ceremonia de premiere și am zis că le pun în bagaj, le iau cu mine și apoi văd eu ce poze fac” – Andrei Ungur, medaliat cu bronz Campionatul European de înot în bazin scurt.