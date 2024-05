Acţiunile producătorului chinez de vehicule electrice Zeekr au crescut vineri, la New York, cu aproape 35% faţă de preţul din oferta publică iniţială

Compania a reuşit o listare de succes în SUA, Zeekr încercând să iasă în evidenţă într-un grup mare de producători chinezi de vehicule electrice care concurează pentru o cotă mai mare de piaţa europeană.

Prima zi de tranzacţionare a avut loc, în mod ironic, într-un moment în care administraţia preşedintelui american Joe Biden intenţionează să majoreze tarifele la importurile de vehicule din China în Statele Unite.

„Pieţele de capital din New York sunt foarte favorabile pentru vehiculele cu energie nouă. Zeekr este un brand global, iar alegerea de a se lista la New York demonstrează şi mai mult capacităţile sale globale”, a declarat CEO-ul Conghui An, care este şi preşedintele companiei-mamă a Zeekr, grupul Geely Holding.

Zeekr este marca premium a producătorului auto chinez Geely, care deţine, de asemenea, Volvo Cars din Suedia şi Lotus din Marea Britanie. A fost înfiinţată în 2021, pentru a profita de cererea chineză în creştere pentru modele premium şi de atunci a livrat aproape 200.000 de maşini, majoritatea în China, conform dosarului IPO.

Concurenţa acerbă din China între rivalii interni şi Tesla a erodat profiturile producătorilor de vehicule electrice, determinându-i să se uite la alte pieţe pentru extindere.

Debutul a oferit Zeekr o evaluare complet diluată, de 6,8 miliarde de dolari, sau aproximativ jumătate din cele 13 miliarde de dolari obţinută după o rundă de finanţare de anul trecut.

Producătorii de automobile chinezi BYD, SAIC şi Great Wall Motor vizează cu toţii Europa, lansând modele electrice în timp ce încearcă să concureze cu vechii producători de automobile europeni pe terenul lor.

Vânzările de vehicule electrice din China în Europa au crescut vertiginos în ultimii ani.

CEO-ul Zeekr a spus că Geely aspiră să devină grupul Volkswagen al acestei ere a vehiculelor cu energie nouă, comparând compania cu cel mai mare producător auto din Europa.

În cadrul Geely, misiunea Zeekr este să se adreseze segmentului de piaţă a vehiculelor electrice de lux, a spus el.

Acţiunile Zeekr s-au tranzacţionat până la 29,36 USD pe unitate după deschidere, la 26 USD, în comparaţie cu preţul IPO de 21 USD. Acţiunile au închis la 28,26 USD, în creştere cu 34,6%.