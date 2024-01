Afacerile fostelor staruri porno ale României! Au făcut carieră în industria filmelor pentru adulți iar acum au investiții în agricultură și imobiliare

Afacerile româncelor care au făcut carieră în industria filmelor pentru adulți! În perioada când producția și vânzările filmelor xxx reprezenta o industrie globală de miliarde de dolari, au fost și compatriate care s-au afirmat, au făcut avere, ba chiar dăruirea lor a fost recompensată cu premii la gale de profil locale și internaționale.

Între timp industria filmelor profesionale pentru adulți a intrat în regres, în special datorită internetului care a schimbat regulile pieței, livrând content gratuit, așa că prea puțini actori mai doresc să se afirme ori mai visează să se îmbogățească din asta. Au fost câteva românce care au făcut carieră în era filmelor porno, care între timp s-au cumințit și au investit banii cu folos.

Sandra Romain cea mai bogată actriță de origine română conduce o fermă

Într-un clasamental celor mai populare actrițe XXX în funcție de filme, premii și onorarii, Sandra Romain a fost multă vreme nedetronată. Bănățeanca a primit 5 Premii AVN (echivalentul Oscarurilor în indistria porno).

Pe numele său Maria Popescu (46 ani), timișoreanca s-a ”pensionat” după o lungă carieră, s-a reîntors din Statele Unite și conduce o fermă zootehnică în Caraș Severin, localitatea Vermeș în care a investit jumătate de milion de euro. Conform presei bănățene, până la divorțului de fostul său impresar Paul Popescu, cu care a locuit în SUA, averea sa cuprindea mai multe mașini, o barcă de 90.000 dolari, o vilă în care s-au investiti 350.000 dolari, mai multe terenuri, 2 apartamente și patru mansarde în Timișoara. Fostul soț a revendicat o parte din bunurile celei mai bogate actrițe porno românce.

Afacerile fostelor staruri porno ale României! Sensual Jane este astăzi dezvoltator imobiliar la malul mării

Sub numele de Sensual Jane, starleta filmelor XXX americane ale anilor 2000 s-a întors acasă și a devenit un important dezvoltator imobiliar la malul mării. Pe numele său Ioana Botezatu, fosta actriță are în plan să ridice un bloc de șapte etaje în imediata apropiere a promenadei din Năvodari și are mai multe investiții imobiliare în Constanța și zona de nord a stațiunii Mamaia.

Alina Plugaru, de la producții deochiate, la anteprenoare. Are salone de masaj în centrul Capitalei!

Fostul model cea mai cunoscută porno actriță în România s-a retras în 2005 însă a rămas conectată la expozițiile de profil, consultantă de profil sexual la o publicație centrală și anteprenoare. Alina Plugaru are un magazin cu accesorii sexuale și două saloane de masaj erotic, unul în centrul Capitalei. Saloanele celei supranumită regina filmelor porno românești, ce a plecat cu trofee la târgurile și expozițiile erotice ale vremii (Festivalul Filmului Erotic de la Barcelona-FICEB, Eros Porto, Eros& Amore Viena) sunt printre cele mai bine cotate din București.

Jasmine Rouge și Titus Steel au o frumoasă viață de familie și propria casă de videoproducție

Jasmine și Titus Pătrașcu alias Jasmine Rouge și Titus Steel, de asemenea fost pornostar actualmente regizor adulți, au propria lor casă de producție. Titus, cel mai cunoscut bărbat român din branșa filmelor XXX s-a folosit de renumele său și a rămas în domeniul care l-a consacrat din postura de producător, scenarist și regizor. Are propriul studio de producție fime pentru adulți și colaborează cu altele din Ungaria, Polonia și Germania.