Bianca Drăgușanu, proces cu Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. A fost amendată cu 10.000 de lei pentru afirmații despre femeile scunde. ”Aduce o atingere gravă demnității femeilor!”

Bianca Drăgușanu a dat în judecată CNCD pentru amenda primită. A fost sancționată cu 10.000 de lei pentru declarații despre femei pitice ori bărbați săraci.

Nemulțumită de penalizarea pe care a primit-o din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Bianca Drăgușanu contestă în instanță sancțiunea. Prima înfățișare va avea loc astăzi.

Mondena ce a stârnit multe controverse prin declarațiile sale, Drăgușanu și-a expus părerea într-un podcast despre vedetele scunde.

Bianca Drăgușanu, proces cu Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării! ”De exemplu, Kim Kardashian. Eu cred că dacă ea ar fi fost o femeie mai înaltă, măcar cu 10-15 cm era mai mişto decât e, dar are nişte forme pe care eu mi Ie doresc foarte mult si lucrez la asta. Doar că ea e foarte pitică așa…Mie mi se pare că daca nu eşti înaltă nu eşti om!”, a fost părerea divei care i-a activat pe cei de la CNCD, care au considerat că, afirmația ”încalcă limitele libertății de exprimare și aduce o atingere gravă demnității femeilor, în general, persoanelor scunde, în particular”

Printre declarațiile divei care au stârnit de asemenea, controverse, a fost când Bianca Drăgușanu a declarat că nu ar putea să iasă niciodată cu un bărbat mai sărac decât ea. ”De să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine”.

Cristian Jura (secretar de stat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării): ”Din păcate există deja numeroase cazuri în care persoane publice au trecut granița libertății de exprimare și au intrat pe tărâmul în care au adus o ofensă sau au încălcat dreptul la demnitate a altei persoane, sau mai rău, a altui grup de persoane”