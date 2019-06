Cauti servicii de contabilitate online pentru PFA-ul tau? Afla ce trebuie sa stii

Este, de altfel, una dintre cele mai raspandite si eficiente forme de organizare economica, cel mai potrivita pentru un antreprenor aflat la inceput de drum, care are nevoie sa se concentreze mai mult pe dezvoltarea business-ului sau decat pe birocratie.

De ce PFA?

Un PFA poate sa realizeze orice activitate economica prevazuta de lege, iar infiintarea sa este simpla. Procedura facila de inmatriculare si costurile reduse fac din PFA un concurent pentru societatea comerciala cu raspundere limitata (SRL).

Aceasta forma de organizare este recomandata celor care au de gand sa lucreze pe cont propriu intr-un domeniu in care sunt pregatiti profesional. Dosarul de infiintare este subtire, iar procedura de desfiintare este la randul ei mai simpla si mai rapida decat in cazul unui SRL, de exemplu.

Detinatorul PFA-ului poate fi orice cetatean roman sau cetatean dintr-un stat membru UE care a implinit 18 ani. El va depune declaratii fiscale putine, va fi propriul sau angajat si va avea dreptul sa incheie contracte individuale de munca cu alte persoane, putand folosi oricand profitul obtinut.

In plus, un PFA nu necesita o contabilitate complexa – insusi detinatorul PFA-ului putand tine contabilitatea cu un minim de cunostinte in domeniul economic.

PFA contabilitate – Mai bine in doi decat singur

Aceasta forma de organizare ii permite detinatorului sa se ocupe singur de contabilitate (nu este obligat prin lege sa angajeze un expert contabil), putand economisi astfel costurile externalizarii serviciului.

Insa in acest caz trebuie sa tina singura evidenta incasarilor si a platilor si sa se asigure ca depune toate declaratiile necesare, ceea ce duce de multe ori la probleme cu ANAF-ul. De ce? Pentru ca, de exemplu, multi detinatori de PFA nu cunosc bine legislatia si nu depun la timp anumite declaratii sau omit sa le depuna.

Astfel, este recomandat sa apelati la un expert contabil in cazul in care deschideti un PFA, chiar daca o faceti numai pentru consultanta. Domeniul fiscal este unul care presupune schimbari legislative de la o zi la alta, iar un expert contabil este informat in permanenta si va sti sa descifreze legile si sa descopere modificarile care afecteaza un PFA. Astfel, puteti evita anumite amenzi sau penalitati ce pot aparea daca omiteti unele plati sau declaratii.

Un contabil bun stie sa traduca noutatile legislative, sa-i explice detinatorului de PFA toate lucrurile la care trebuie sa fie atent de la o luna la alta si sa-l ajute sa-si optimizeze impozitele.

In plus, are o relatie apropiata cu autoritatile fiscale, cum ar fi ANAF si Registrul Comertului, si va ajuta sa economisiti timpul si nervii consumate la cozi. Exista servicii de contabilitate pfa la preturi avantajoase pentru persoanele care nu vor sa-si complice existenta cu o astfel de activitate. Mai multe informatii aici.