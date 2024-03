Ce afacere de succes a dezvoltat Marisa Paloma după ce a câștigat ”Bravo, ai stil!”    

”Cea mai stilată femeie din România”, conform titlului câștigat la singurul show de modă ”Bravo, ai stil” (Kanal D), jurații au prevestit că Marisa Paloma va avea succes în ceea ce va face.

Și au avut dreptate, însă frumoasa a reușit, însă în alt domeniu decât cel vestimentar. Spanioloaica cu origini românești deține două saloane de înfrumusețare ce îi aduc venituri frumoase. Afacere care se bucură de clientele și pe care vrea să o ducă la alt nivel, o francizează.

Ce afacere de succes a dezvoltat Marisa Paloma! ”Următorul pas este să dezvolt bussines-ul, vreau să fac franciză, avem 49 de cereri din țară, vestea pentru mine a fost neașteptată și de asta am și amânat momentul. Muncim la asta, trebuie să organizez totul din punct de vedere juridic, să fie totul ok. Vorbim de o calitate superioară, vorbesc despre saloanele de cartier, nevorbind de o calitate mediocră, trebuie să mă protejez și să am grijă ca toate saloanele care vor prelua numele meu să păstreze aceeași calitate”, i-a spus Giuliei Anghelescu Marisa Paloma, pe numele său de buletin Estephanie Brînzaru. Iubita cunoscutului radio dj Liviu Stanciu, nu are timp să încropească prima sa colecție de creații vestimentare, așa că a ales să le prezinte prin intermediul propriului site.

Marisa, care a studiat Design Vestimentar la Universitatea Națională de Arte București a ales să abandoneze munca pentru care a fost lăudată la ”Bravo, ai stil!” de Maurice Munteanu, Iulia Albu și Raluca Bădulescu pe propriul site. ”Am fost stilist vestimentar, am lucrat și cu foarte mare parte din artiștii de la noi din țară, însă în momentul de față timpul nu-mi permite să mai fac asta”, spune Marisa.