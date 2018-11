Cele trei GREȘELI de azi ale lui Klaus Iohannis...

Aparent, presedintele a intrat pe front deschis si, totusi, s-a oprit la jumatatea drumului, dand sentimentul unor decizii arbitrare si intrand in capcana lui Liviu Dragnea.

Sunt trei erori pe care presedintele Klaus Iohannis le-a facut:

1. Klaus Iohannis nu a explicat de ce refuza cele doua propuneri, nu a oferit niciun temei.

Ce e gresit aici? In prima instanta, Constitutia ii lasa presedintelui posibilitatea de a refuza, o singura data, o propunere pentru formula guvernamentala, motivat. Sigur, practica politica si, din pacate, si cea constitutionala, a ultimilor ani, au dovedit ca multe concepte din textul fundamental sunt flatus vocis, interpretabile in functie de cine e la putere sau cine inclina balanta numirilor in CCR.

Totusi, fie si formal, aceasta motivare a refuzului este obligatorie.

Articolul integral pe ZIARE.COM