CCR a decis: Dacă ești interceptat, operatorul trebuie să te informeze în 60 de zile

Potrivit unui comunicat al CCR, plenul Curtii a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii, obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterea infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date, in ansamblul sau, precum si, in special, dispozitiile articolului 12 alineatele (1) – (5), articolul 13, articolul 14, articolul 15 alineatele (1) – (5) si articolul 16 din aceasta, obiectie formulata de un numar de 63 de deputati apartinand Grupului parlamentar al Partidului National Liberal.

“In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterea infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date, in ansamblul sau, precum si, in special, dispozitiile art.12 alin. (1) – (5), art.13, art.14, art.15 alin. (1) – (5) si art.16 din aceasta, sunt constitutionale in raport cu criticile formulate”, precizeaza judecatorii constitutionali.

