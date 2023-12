Cine este românul care a cumpărat prima casă a lui Will Smith! 2.000.000 $ l-a costat  vila din Los Angeles

Afaceristul de origine română Adrian Ghilă a achiziționat casa în care a locuit faimosul Will Smith în Los Angeles, până să-și permită actuala vilă în care locuiește acum, în San Fernando Valley, California. Proprietate de 42 de milioane de dolari!

Născut în carierul bucureștean Drumul Taberei, Ghilă a reușit să facă o avere considerabilă peste Ocean, din imobilioare, construcții și spălătorii auto ecologice. Cât despre locuința ce poartă în spate famila de a fi aparținut lui Will Smith, acesta a fost cumpărată de afaceristul român la insistențele copiilor săi.

Cine este românul care a cumpărat prima casă a lui Will Smith! ”Am făcut-o în stilul meu și are faima asta în spate. Are 5 camere, dormitoare, că acolo sunt diferite. Sunt două sufragerii, mai multe. Aproape două milioane de dolari. Am luat-o de ceva timp. Da, din cauza copiilor mei, eu ai decis, energia lor e foarte bună”, și-a lăudat noua proprietate Adrian Ghilă, românul multimilionar care își permite multe lucruri excentrice.

Deține și o colecție de mașini supersport și, de asemenea, laudă o colecție de ceasuri de 250.000 de euro.

Actor și cântăreț, viața lui Will Smith (55 ani) s-a schimbat total în ultimii 20 de ani. Se bucură de o recunoaștere internațională, are o avere de circa 44 milioane de dolari, conform Forbes, și locuiește pe o proprietate colosală, situată pe dealurile milionarilor din Calabasas, California, evaluată la 42 de milioane de dolari. În urmă cu 10 ani, în topul Young Forbes, USA, Ghilă avea o avere de circa 60 milioane de dolari.