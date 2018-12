Dăncilă exclude o ordonanță de urgență de amnistie şi graţiere până la sfârşitul anului

„Nu avem aşa ceva pe ordinea de zi, nu am aşa ceva pe masa guvernului (ordonanță de urgență de amnistie și grațiere – n.r.). În calitate de prim-ministru nu am un act normativ care să prevadă aşa ceva. Nu am avut o discuţie, deci nu pot să vă spun. Eu nu ştiu dacă se impune o discuţie”, a declarat Viorica Dăncilă.

Întrebată punctual dacă exclude o ordonanţă de urgenţă de amnistie şi graţiere, până la finalul anului, premierul a răspuns: „Da. V-am spus că nu am pe masă acest act normativ, nu am discutat cu nimeni despre amnistie şi graţiere”.

Întrebată dacă personal consideră oportună o ordonanţă de amnistie şi graţiere, Viorica Dăncilă a evitat un răspuns clar, afirmând că în partid fiecare poate să îşi spună opinia.

Ea a fost întrebată și dacă subiectul OUG va fi discutat în CEx.

„În CEx fiecare îşi va spune punctul de vedere, nu pot eu să prevăd ce problemă va ridica un membru al CEx-ului. Eu v-am spus că nu am pe masă acest act normativ”, a mai spus Dăncilă.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, marţi, la Bruxelles, că o ordonanţă de urgenţă privind amnistia şi graţierea nu este un act de clemenţă pe care „şi-l doresc doar unii”.