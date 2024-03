Demisii pe bandă în Gașca Zurli! Fetița Zurli pleacă după 18 ani, chiar ”la majorat”. Ce alți actori părăsesc echipa!

Fetița Zurli, simbolul popularului teatru omonim, părăsește cel mai popular teatru privat pentru copii. Se întâmplă după 18 ani, la ”majoratul” său.

Pe numele său Vero Căliman, aventurile simbolului popularului teatru privat sunt știute de câteva generații de copii. Personajul a vândut sute de mii de bilete la spectacolele Zurli, dar și păpuși, cărți, o gamă întreagă de jucării personalizate. Pe lângă cea care a interpretat rolul de Fetița Zurli și-a anunțat plecarea din ”gașcă” și personajul Truli ori Tura Vura (Răzvan Marina), după 13 ani petrecuți în gașca, dar și Lulu Varodi, alias ”Bucătărașul Lulu”.

Demisii pe bandă în Gașca Zurli! Fetița Zurli pleacă după 18 ani, chiar ”la majorat”

”Astăzi a fost o zi foarte importantă pentru mine. O zi grea, dar importantă. Am îmbrăcat pentru ultima dată costumul de bucătar. De astăzi rămân doar eu, Lulu, simplu. Am ales să părăsesc echipa Zurli. Nu a fost o decizie ușoară, dar simt că e momentul potrivit pentru o schimbare și noi oportunități” (Bucătărașul Lulu).

”De peste 15 ani, fetița din mine s-a antrenat și a făcut gimnastica artistică, până când a ajuns la Olimpiadă. Acum este timpul să se retragă, pentru că femeia Veronica merită și ea o șansă. Vă rog să mă credeți că am sufletul în pioneze și că nu mi-a fost deloc ușor să fac această alegere. Întâlnirile cu voi și iubirea din ochii copiilor mi-au dat putere și energie să continui chiar și atunci când simțeam că nu mai pot. Părinților vreau să le mulțumesc pentru încredere, pentru că și-au lăsat copiii să se joace cu mine și cu colegii mei (fetița Zurli).

Mirela Retegan, creatoarea Găștii Zurli: Am dăruit milioane de pupici de noapte bună. Și o să continuăm să facem asta, cu orice preț, sub orice formă”

”Anul 2024 a venit cu provocări mari pentru mine și pentru Zurli. În proiectul nostru, lucrurile se transformă. Apar noi modalități de exprimare, altele se încheie. Când am creat Fetița Zurli, am pus în aluatul ei cele mai frumoase ingrediente din viața mea de părinte. Am știut că din el se va naște un personaj nemuritor care o să schimbe vieți, iar viitorul mi-a dat dreptate. Au venit unul după altul Truli, Clopoțel, Zdrăngănel, Zâna Bună, Mulțumesc, Vrăjimăturica și toate celelalte personaje atât de iubite, care au colorat copilării și au făcut să cânte și să danseze oameni mici și oameni mari. Au trecut de-atunci ani în care personajele mele au devenit eroii copiilor noștri, indiferent cine au fost cei care au pus suflet sub masca și costumele lor de-a lungul timpului. Am bucurat mii, sute de mii de copii, am desenat milioane de zâmbete și am adus speranță acolo unde era cea mai mare nevoie de ea. Am desenat căsuțe mici și am dăruit milioane de pupici de noapte bună. Și o să continuăm să facem asta, cu orice preț, sub orice formă”, spune Mirela Retegan în urma deciziilor foștilor săi colaboratori.

Gașca Zurli, cel mai de succes proiect pentru copii, cu o cifră de afaceri de peste 5 milioane de euro în ultimii 10 ani

În cei 18 ani de la apariție, Zurli a susținut sute de spectacole în țară și străinătate și a vândut zeci de mii de bilete, totodată a devenit un real fenomen în mediul online. Conform raportărilor financiare, în ultimii 5 ani, cel mai de succes proiect pentru copii din ultimii 10 ani, cifra de afaceri a Găștii Zurli a sărit de 5 milioane de euro, profitul fiind aproape de 1 milion de euro.