Deputatul Rădulescu, către ambasadori: „NU suntem colonia voastră”

„Ambasadorilor, care vor ca în România să fie altfel decât în ţările lor, le spun un singur lucru : ţara asta e a noastră a românilor, nu a voastră. Noi nu intervenim în treburile interne ale ţărilor voastre , nu vă cerem să vă modificaţi legi sau să faceţi legi ca să ne placă nouă româanilor ; nu suntem colonia voastră şi nu avem stăpâni”, a scris deputatul, pe Facebook.

Cătălin Rădulescu este deputat la al treilea mandat, iar în decembrie 2016 a fost condamnat definitiv la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită şi efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, reamintește news.ro.

În luna mai a acestui an, deputatul PSD Cătălin Rădulescu a fost pus sub acuzare pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, în dosarul deschis de procurorii Parchetului instanţei supreme după ce parlamentarul a declarat că protestatarii din Piaţa Victoriei ar trebui alungaţi cu tunurile cu apă şi că are o mitralieră AKM cu care a luptat la Revoluţie, pe care este pregătit să o folosească din nou.

Cătălin Rădulescu nu renunţă la pragul de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu şi arest la domiciliu pentru pedepsele sub 3 ani, prevederi din controversatul său proiect. Spune că va retrage documentul, dar cele două prevederi vor fi susţinute ca amendamente în comisia condusă de Florin Iordache. Totuşi, a făcut un pas înapoi, după ce mai mulţi colegi şi-au retras semnăturile de proiect. Social-democratul spune că nici el nu este de acord cu unele modificări, cum ar fi dezincriminarea folosirii funcţiei în scop sexual.